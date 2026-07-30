Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su amplitud y dinamismo, es también un refugio para la vida silvestre. Así lo destaca la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), entidad que, en el marco del Día Nacional de la Vida Silvestre, ha invitado a la ciudadanía a reconocer y valorar la diversidad de especies que comparten el territorio capitalino. De acuerdo con la SDA, muchas veces estas especies pasan inadvertidas, pero desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico y la conservación de grupos de animales como mamíferos, anfibios y reptiles que enriquecen los entornos urbanos y naturales de la ciudad.

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Según la información suministrada por la SDA, la presencia de fauna silvestre se extiende desde los barrios del distrito hasta las zonas verdes, bosques urbanos, Reservas Distritales de Humedal y Parques Ecológicos Distritales de Montaña. Estos lugares han permitido que Bogotá conserve escenas de naturaleza que requieren de un compromiso responsable y consciente para su cuidado. Entre las especies de aves más emblemáticas de la ciudad se destacan el copetón (Zonotrichia capensis), el colibrí chillón (Colibri coruscans), el gavilán maromero (Elanus leucurus), el gallinazo o chulo (Coragyps atratus), y la tingua pico amarillo (Fulica americana), lo que convierte a Bogotá en un punto ideal para la observación y protección de la fauna silvestre.

El compromiso con la biodiversidad también se materializa en acciones concretas. Solo en julio, el distrito liberó 62 animales silvestres rescatados en la ciudad, mientras que dos monos ardilla fueron recuperados tras ser abandonados en la localidad de Kennedy. Además, la serranía del Zuque acogió el primer monitoreo nocturno de polillas, donde se identificaron cerca de 10 especies. Estos hechos reafirman el compromiso distrital para la protección de la vida silvestre.

Adicionalmente, el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) ofrece la Guía Bogotá Silvestre, una herramienta digital para consultar información sobre las especies de aves que habitan la capital. Ante el hallazgo de animales silvestres desorientados, heridos o en riesgo por tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente recomienda reportarlo de inmediato a la Línea Nacional 123, a los teléfonos 318 7125560, 318 8277733, 601 3778854 o al correo fauna@ambientebogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las especies de aves más representativas de Bogotá según la Secretaría Distrital de Ambiente?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá es hogar de especies emblemáticas como el copetón, el colibrí chillón, el gavilán maromero, el gallinazo o chulo y la tingua pico amarillo. Estas aves son ejemplos destacados de la fauna silvestre que puede observarse en los diferentes ecosistemas urbanos y naturales de la ciudad.

¿Qué pasos recomienda la SDA si se encuentra un animal silvestre en riesgo en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente sugiere que, en caso de encontrar un animal silvestre desorientado, herido o en situación de riesgo por tráfico ilegal en Bogotá, se debe reportar de inmediato a la Línea Nacional 123, a los teléfonos proporcionados o al correo fauna@ambientebogota.gov.co, para que las autoridades competentes puedan actuar y garantizar el bienestar del animal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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