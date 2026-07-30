Un incendio forestal se registra en horas de la tarde de este jueves 30 de julio en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de atención por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
(Le puede interesar: Voraz incendio en inmediaciones de polvorería cerca de Bogotá; hubo susto en vecindarios cercanos)
Los testigos de la columna de humo que se levanta en el sector han hecho registro del incendio, que está muy cerca del parque La Florida.
🚨 Con el personal operativo de tres estaciones controlamos un incendio forestal en el Humedal Jaboque. Apoya Bomberos Cota.Lee También
Cabecilla de banda que había sido capturado 7 veces en Bogotá y dejado en libertad volvió a reincidir Inmovilizan Chevrolet azul que intentó pasar por puente peatonal y dan nombre del conductor Denuncian presunto abuso policial en Bogotá: menor de edad habría sido agredido en un CAI Cambio (obligatorio) para más de 310.000 hogares en Bogotá con el agua; tocará pagar más plata
Contamos con:
2 carrotanques
2 máquinas extintoras
1 camioneta pic.twitter.com/Vz5V4XojAq
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 30, 2026
De acuerdo con el reporte entregado por el organismo de emergencias, el incendio es atendido por personal operativo de tres estaciones de Bomberos de Bogotá, que trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda hacia otras áreas del ecosistema.
Para atender la emergencia fueron desplegados dos carrotanques, dos máquinas extintoras y una camioneta, además del apoyo de Bomberos Cota, que se sumó a las labores de control debido a la magnitud del incendio.
Las autoridades también informaron que el Equipo de Aeronaves No Tripuladas realiza sobrevuelos con drones para evaluar el comportamiento del fuego desde el aire y fortalecer la estrategia de ataque en los puntos de mayor afectación.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO