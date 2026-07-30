Por: El Espectador

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Un incendio forestal se reportó en la tarde de este jueves en el humedal Jaboque, ubicado en el occidente de Bogotá, donde unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan de manera activa para enfrentar la emergencia. Según información publicada por la cuenta oficial de Bomberos Oficiales de Bogotá en la red social X, el operativo involucra personal operativo de las estaciones Garcés Navas, Ferias y Kennedy, coordinando esfuerzos con apoyo adicional de Bomberos Cota. La acción conjunta busca contener las llamas y evitar que el fuego avance hacia otras áreas sensibles dentro de este ecosistema, caracterizado por su valor ambiental.

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El despliegue de recursos en terreno ha sido relevante: los equipos cuentan con dos carrotanques, dos máquinas extintoras y una camioneta, todos ellos ocupados en controlar la conflagración. Paralelamente, el Equipo de Aeronaves No Tripuladas del Cuerpo Oficial de Bomberos realiza vuelos con drones sobre la zona afectada. Este monitoreo remoto permite evaluar el estado del incendio en tiempo real y guiar a los equipos que trabajan desde tierra para aumentar la eficacia de las labores de extinción. Además, las autoridades activaron el apoyo de la Defensa Civil, reforzando así la atención de la emergencia.

Hasta el momento, no se ha reportado información sobre personas lesionadas debido al incendio, ni han sido entregados detalles acerca del área específica del humedal impactada por el fuego. Las labores de control y monitoreo continúan, ya que la prioridad sigue siendo evitar daños mayores en esta zona ambiental de Bogotá.

De acuerdo con lo publicado por Bomberos Oficiales de Bogotá, la articulación entre diferentes estaciones y el respaldo de organismos de respuesta permiten actuar de manera rápida frente a este tipo de eventos, cuya ocurrencia amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico en el interior de la capital.

¿Cómo trabajan los bomberos para controlar incendios forestales en humedales de Bogotá?

Los bomberos actúan mediante despliegue de vehículos especializados como carrotanques y máquinas extintoras, y utilizan drones para monitorear el avance del incendio desde el aire. El trabajo se coordina entre varias estaciones y cuenta con apoyo de otros organismos, como la Defensa Civil, para reforzar el control del fuego y prevenir su propagación.

¿Qué información han entregado las autoridades sobre daños o personas lesionadas en el incendio del humedal Jaboque?

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni especificado el área exacta del humedal Jaboque que ha sido afectada. Se mantiene la vigilancia y las labores de control para limitar el impacto ambiental mientras se recopila y actualiza información relevante sobre los daños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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