Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se posiciona como una herramienta relevante para combatir este delito en la capital colombiana. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se presentó un balance de conjunto sobre las acciones articuladas con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, enfocadas en afianzar la prevención, investigación y judicialización de quienes participan en la trata de personas en Bogotá.

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Entre 2025 y el transcurso del 2026, estas intervenciones permitieron la captura de 17 personas, la desarticulación de cuatro organizaciones criminales y la identificación de 11 víctimas; nueve de ellas mayores de edad y dos menores. Las estructuras delictivas afectadas, conocidas como ‘Elixir’, ‘Los Richi’, ‘Luna Park’ y ‘Artemisa’, explotaban a sus víctimas principalmente en las localidades de Kennedy, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero. Según la información oficial, la operación condujo a la detención de varios miembros: tres pertenecientes a ‘Elixir’, cuatro a ‘Los Richi’, cinco a ‘Luna Park’ y cinco a ‘Artemisa’, todos puestos a disposición de las autoridades competentes.

Estas intervenciones hacen parte de la Mesa Técnica de Investigación y Judicialización de Trata de Personas, espacio interinstitucional que busca fortalecer las denuncias, las investigaciones y la coordinación para judicializar a quienes cometen este delito. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, continúa fortaleciendo sus capacidades operativas contra las redes criminales y las economías ilícitas derivadas de la trata de personas.

La estrategia abarca también la prevención en espacios identificados como de alto riesgo. A través de jornadas de búsqueda activa en bares, hoteles, prostíbulos, terminales, entornos escolares y otras zonas, se logró abordar entre enero y junio de 2026 a 407 menores de edad y 1.473 personas adultas. En 2025 se realizaron 59 jornadas de búsqueda activa de potenciales víctimas, y ya en 2026 van 50 intervenciones adicionales enfocadas en la prevención de la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

El abordaje integral incluye cuatro acciones clave: acompañamiento a los procesos judiciales, capacitación para operadores de seguridad y justicia, seguimiento junto a la Fiscalía General de la Nación de los casos activos, y operativos de control en escenarios con riesgo de explotación. Todo esto es posible gracias al trabajo articulado de la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, Migración Colombia y la Fiscalía.

Para orientación o denuncias, la ciudadanía puede contactarse al número 300 250 5050 o al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co. Además, cualquier hecho delictivo puede reportarse a la Línea de Emergencias 123, recurso clave en la lucha contra la criminalidad en Bogotá.

¿Cuáles son las acciones de prevención de la trata de personas en Bogotá?

Las principales acciones de prevención en la ciudad incluyen jornadas de búsqueda activa en lugares considerados de riesgo, la capacitación de personal de seguridad, difusión de información sobre factores de riesgo y rutas de atención, así como operativos de control en zonas vulnerables. Todo esto busca anticipar la captación de víctimas y fortalecer la respuesta institucional en Bogotá.

¿Qué significa trata de personas y cuáles son sus modalidades?

La trata de personas es el delito que consiste en captar, trasladar o mantener a personas, recurriendo a la fuerza, fraude o engaño, con fines de explotación. Entre sus modalidades comunes están la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad ajena y el tráfico de órganos. Los equipos interinstitucionales en Bogotá difunden información para identificar estos riesgos y brindar apoyo a la población potencialmente vulnerable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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