Sobre la tarde de este jueves 30 de julio se presentó un escabroso accidente de tránsito en la Autopista Norte de Bogotá. El choque involucró a un camión y un motociclista, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

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El siniestro vial ocurrió a la altura de la calle 235 en el sentido norte-sur, cuando el conductor de la moto iba por el carril central y presuntamente perdió el control. Al parecer, el vehículo de carga no alcanzó a esquivarlo y lo chocó.

El tractocamión le pasó por encima con sus ruedas al motociclista, quien fue arrastrado sobre el asfalto por varios metros. Su muerte fue instantánea en el lugar de los hechos debido a las graves heridas que sufrió.

Algunos transeúntes grabaron y tomaron fotos de cómo quedó la escalofriante escena, con la víctima aplastada por una de las pesadas ruedas del camión. Además, la motocicleta quedó totalmente destruida y el asfalto quedó con manchas.

La Policía de Tránsito de Bogotá hizo un cierre preventivo de toda la calzada, lo que ocasionó un gigantesco trancón. Las autoridades recomendaron tomar la carrera Séptima o la vía a Guaymaral para entrar a la ciudad. Sobre las tres de la tarde reabrieron la Autopista Norte, aunque con un flujo vehicular lento.

(Haga clic aquí para ver las imágenes del accidente. Precaución: contenido sensible)

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.