La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una organización señalada de comercializar estupefacientes en canchas deportivas de la localidad de Ciudad Bolívar. Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que uno de los presuntos integrantes, conocido con el alias de ‘Mojarra’, registraba seis capturas previas por hechos similares y, pese a ello, permanecía en libertad.

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La investigación, que se extendió durante cerca de ocho meses, se inició tras varias denuncias de la comunidad sobre la presunta venta de droga en espacios frecuentados por niños, jóvenes y deportistas.

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Según la investigación, los integrantes de la estructura delincuencial habrían convertido al menos tres canchas de fútbol de Ciudad Bolívar en puntos de distribución de marihuana.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, para evitar ser detectados cambiaban constantemente de lugar, ocultaban los estupefacientes bajo tierra o entre árboles y utilizaban señales previamente acordadas para coordinar las ventas y alertarse sobre la presencia de la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, aseguró que la organización obtenía ingresos cercanos a los 18 millones de pesos semanales producto de la comercialización de marihuana.

Durante el operativo fueron capturadas cinco personas, entre ellas alias ‘Mojarra’, quien, según las autoridades, ya había sido detenido en seis oportunidades por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Su historial judicial reavivó el debate sobre la reincidencia criminal y las decisiones judiciales frente a personas que registran múltiples capturas.

Tras conocerse el resultado del operativo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que sostuvo una reunión con la Fiscalía para analizar mecanismos que permitan enfrentar con mayor contundencia los casos de reincidencia.

El mandatario señaló que es necesario fortalecer las herramientas jurídicas para que los jueces puedan tener en cuenta el historial de capturas e imputaciones al momento de decidir sobre las medidas de aseguramiento.

“Fortalecer las herramientas para que los jueces puedan valorar el historial de capturas e imputaciones al definir medidas de aseguramiento”, manifestó Galán.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

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Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cuatro de los procesados, mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades señalaron que continuarán adelantando operativos contra las estructuras dedicadas al microtráfico en la ciudad, especialmente en entornos deportivos y espacios frecuentados por menores de edad.

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