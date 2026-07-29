Evo Morales vive momentos críticos, luego de que emitieron una orden de captura en su contra. El expresidente de Bolivia fue acusado en graves delitos para presionar a que Rodrigo Paz renunciara a su cargo como jefe de Estado en ese país.

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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz pidió la aprehensión para el líder de izquierda por unos hechos que considera delictivos, luego de que Morales participó en unos bloqueos de carreteras bolivianas entre mayo y junio del presente 2026.

La entidad judicial aseguró que el expresidente instigó al alzamiento en armas y atentó contra el Estado para que Paz, actual mandatario, saliera de su cargo. Además, lo acusaron de conspiraciones terroristas.

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“Por la presunta comisión de los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos… el suscrito fiscal ordena la aprehensión del antes nombrado”, se lee en la circular.

#Mundo | La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales bajo acusaciones de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con su implicación en los bloqueos de carreteras (entre mayo y junio) exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.… pic.twitter.com/69c9quVy0v — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 29, 2026

No es la primera vez que piden la captura de Evo Morales este 2026. En mayo, las autoridades solicitaron su detención en medio de un grave caso de trata infantil en el que habría participado. En su momento, el exmandatario no se presentó a un juicio para comparecer, por lo que el encargado del caso consideró que había un acto de rebeldía y ordenó la aprehensión.

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