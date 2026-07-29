La Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard abrió las inscripciones para su programa de mentorías gratuitas, dirigido a personas interesadas en ingresar a esa universidad, ya sea en pregrado, maestría o doctorado. La iniciativa también incluye orientación para acceder a becas y financiación.

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De acuerdo con los organizadores, el proceso inicia con la recolección de información de los interesados y la revisión de sus hojas de vida. A partir de ese análisis, se les asigna un mentor que ya estudia en Harvard y cuya área de conocimiento sea afín a la del aspirante. El objetivo es que esa persona comparta su experiencia, consejos y orientación para que la aplicación tenga mayores posibilidades de éxito.

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En cuanto al financiamiento, la universidad cuenta con una política de apoyo económico para quienes no puedan costear sus estudios. Según explicaron desde la asociación, si el ingreso familiar del estudiante no supera los 210.000 dólares anuales, Harvard garantiza algún tipo de financiación. En la práctica, esto significa que el estudiante admitido podría no pagar nada por sus estudios. Esta misma política aplica para instituciones como el MIT.

Entre los requisitos habituales para aplicar se encuentran cartas de recomendación de profesores con quienes el aspirante haya trabajado. En el caso de doctorados, se solicita específicamente una carta del director de tesis. Además, es obligatorio presentar un examen de inglés con un puntaje mínimo que varía según el programa.

Los interesados en hacer parte del programa de mentorías pueden inscribirse a través de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard, que se encarga de coordinar todo el proceso de asignación de mentores.

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