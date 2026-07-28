Una investigación penal avanza en Portugal luego de la muerte de una bebé de apenas 18 meses que permaneció cerca de ocho horas dentro de un vehículo de transporte escolar perteneciente a una guardería. El caso ocurrió en la ciudad de Almada, en las afueras de Lisboa, y las autoridades buscan establecer cómo la menor nunca fue bajada del minibús en el que debía llegar al centro infantil.

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Según informó People, la niña, identificada únicamente como Sofía, fue encontrada en estado crítico hacia las 4:00 de la tarde del jueves 23 de julio. Los equipos de emergencia acudieron al sitio e intentaron salvarle la vida, pero la menor falleció en el lugar. Ese día, la temperatura en la zona alcanzó aproximadamente los 27 grados Celsius.

De acuerdo con la revista, la bebé había sido recogida alrededor de las 8:00 de la mañana por una trabajadora del Colégio Mestre Cuco, institución encargada del transporte escolar. Sin embargo, por razones que todavía no han sido esclarecidas, la menor nunca ingresó a la guardería y permaneció dentro del vehículo durante toda la jornada.

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El caso salió a la luz cuando la madre llegó al centro infantil para recoger a su hija y descubrió que la niña no estaba allí. A partir de ese momento comenzó la búsqueda que terminó con el hallazgo de la menor dentro del bus.

El diario portugués Jornal de Notícias indicó que la familia tampoco recibió ese día la confirmación habitual de que la niña había llegado a la guardería. Ese procedimiento, según el medio local, hacía parte de un protocolo que se cumplía diariamente desde hacía aproximadamente un año.

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Tras conocerse la tragedia, el Colégio Mestre Cuco publicó varios comunicados en los que confirmó que el vehículo involucrado pertenece a la institución educativa y cuenta con la licencia correspondiente para el transporte escolar. Con ello, la guardería desmintió algunas versiones iniciales que circulaban en distintos medios sobre la propiedad del automotor.

Asimismo, la institución expresó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la menor. En su pronunciamiento, manifestó que recibió la noticia con profunda consternación y aseguró que no existen palabras suficientes para describir la magnitud de la pérdida sufrida por los padres de Sofía.

El centro educativo también explicó que mantiene colaboración permanente con las autoridades portuguesas y señaló que una de sus prioridades es acompañar a la familia de la niña, así como a los demás menores, sus padres y el personal que hace parte de la comunidad educativa.

Según People, la Policía Judicial de Portugal asumió la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé y determinar si existieron fallas o negligencias que puedan derivar en responsabilidades penales o administrativas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso. El medio de comunicación señaló que las diligencias continúan mientras se recopilan pruebas, documentos y testimonios que permitan reconstruir lo sucedido desde el momento en que la menor abordó el vehículo escolar.

Por su parte, Jornal de Notícias aseguró que la trabajadora encargada del transporte cumplía habitualmente esa función y no registraba antecedentes por situaciones similares. Incluso, el diario portugués indicó que días antes había participado en el traslado de otros niños del colegio hacia actividades recreativas sin que se reportaran inconvenientes.

El mismo periódico sostuvo que Sofía habría sido la única pasajera recogida por el vehículo durante esa mañana, un aspecto que también hace parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Mientras tanto, todavía no existe una explicación oficial sobre por qué la bebé permaneció dentro del minibús durante toda la jornada. Esa es una de las principales preguntas que intenta responder la Policía Judicial, que continúa con la recopilación de pruebas para establecer la cadena de hechos y definir si hubo incumplimientos en los protocolos de transporte y supervisión de menores.

El Colégio Mestre Cuco pidió respeto por la privacidad de la familia y solicitó prudencia frente a la difusión de versiones no confirmadas mientras avanzan las pesquisas. La institución reiteró, según People, que seguirá colaborando con las autoridades hasta que se esclarezca completamente lo ocurrido y se determinen las circunstancias que llevaron a la muerte de la niña.

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