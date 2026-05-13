Un nuevo caso que causa cuestionamientos sobre la atención en el sistema de salud colombiano se conoció esta semana en Bucaramanga, luego de la muerte de un bebé de apenas 40 días de nacido que esperaba un traslado urgente para recibir tratamiento especializado.

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El menor permanecía internado en el Hospital Universitario de Santander y padecía una grave afección cardiovascular que requería atención inmediata mediante ECMO, una terapia avanzada de soporte vital utilizada en pacientes críticos con fallas cardíacas o respiratorias severas.

Según se conoció, el recién nacido debía ser remitido a una clínica especializada en Medellín para recibir el procedimiento. Sin embargo, el bebé falleció mientras avanzaba el proceso de traslado.

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La Nueva EPS aseguró que la remisión había sido autorizada, aunque explicó que inicialmente existía la posibilidad de atención en Bucaramanga. No obstante, esa alternativa no se concretó por falta de convenio entre la EPS y la institución médica local, lo que obligó a gestionar el traslado hacia otra ciudad.

El caso provocó reacciones del interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien cuestionó que un paciente en estado crítico tuviera que ser remitido fuera de su ciudad para recibir atención.

“Un niño que nazca con una malformación congénita no tiene que ser remitido a una ciudad muy lejana a su lugar de residencia”, afirmó Ospina, quien además señaló que, en este tipo de emergencias, la atención debería priorizarse por encima de trámites administrativos o acuerdos económicos entre entidades.

Las alertas sobre el caso ya habían sido expuestas públicamente por los padres del menor, quienes difundieron un video solicitando ayuda urgente para que su hijo fuera trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia.

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“Es un niño con una condición especial. Requiere un traslado urgente a la Clínica Cardiovascular. Necesitamos que la EPS nos ayude con la remisión”, expresó en su momento Elio Cervantes, quien aseguró que la familia recibió información de que el proceso no avanzaba por razones económicas.

El caso ha causado indignación entre ciudadanos y usuarios del sistema de salud, mientras familiares del menor esperan que se esclarezca si existieron fallas en la atención y en la gestión del traslado médico que pudieran haber influido en el desenlace fatal.

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