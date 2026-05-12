La tensión electoral a solo dos semanas y media de la primera vuelta alcanzó su punto máximo tras el fuerte “agarrón” protagonizado por el candidato Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández en Noticias Caracol. Lo que debía ser una exposición de su programa de gobierno terminó en un ataque personal del abogado, quien tildó de “ignorante” a la comunicadora ante una pregunta sobre la ética que aplicaría en su eventual mandato.

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La reacción de la prensa no se hizo esperar, y una de las más contundentes fue la de Néstor Morales en Mañanas Blu. El periodista calificó el comportamiento de De la Espriella como un acto “en modo desesperado” y defendió la trayectoria de su colega.

Para Morales, la arremetida contra ‘Malú’ carece de toda lógica periodística y política. “Es la periodista más amable que yo conozco, esto es pelear como con el arcángel San Gabriel”, sentenció Néstor, subrayando que la presentadora solo estaba cumpliendo con su ejercicio profesional de cuestionar las propuestas de los candidatos.

El director de Mañanas Blu fue más allá y calificó las palabras del candidato como una ofensa “totalmente innecesaria” que surgió ante la incomodidad de una pregunta. “Se le salió lo más intolerante”, añadió, criticando que el abogado arremetiera no solo contra la persona, sino contra el canal que le abrió el espacio para hablarle al país.

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Néstor Morales también se refirió a las alusiones que hizo De la Espriella sobre la situación interna del canal, que recientemente ha enfrentado cambios en su nómina de presentadores. Según el periodista, mencionar esos temas en medio de una entrevista política es un “golpe bajo” contra una casa editorial que simplemente estaba haciendo su trabajo.

Este episodio marca un punto de inflexión en la campaña de De la Espriella, pues el maltrato a una figura tan querida como María Lucía Fernández podría generar un efecto bumerán entre los votantes indecisos que buscan un liderazgo con mayor templanza y respeto por la libertad de prensa.

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