Con profundo dolor y entre lágrimas, la familia de William Erley López Ortiz clama justicia tras el homicidio del hombre de 42 años ocurrido el pasado 28 de marzo en el sector de La Despensa, en Soacha.

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La víctima, quien trabajaba como soldador y era reconocido por sus allegados como un hombre dedicado a su familia, murió luego de ser atacado con arma blanca dentro de la vivienda donde convivía con su pareja desde hacía 13 años.

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Su hija, Valentina López Ordóñez, de 21 años, habló en Q’hubo Bogotá sobre el drama que vive su familia y aseguró que su mayor deseo es que el caso no quede en la impunidad.

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“Que se haga justicia, que el caso de mi papá no quede impune”, expresó la joven en el mencionada medio.

Según relató Valentina, todo se habría desencadenado por una discusión relacionada con unas pertenencias dentro de la vivienda familiar.

El único testigo directo de lo ocurrido fue el hermano menor de la joven, un niño de apenas 12 años. De acuerdo con la versión entregada por la familia, en medio del altercado William habría intentado retirarse del lugar para evitar que la situación escalara. Sin embargo, fue atacado antes de salir de la casa.

“Mi papá se dio la vuelta para irse y el muchacho sacó un cuchillo de detrás de la camisa y le dio una puñalada al lado derecho del pulmón”, relató Valentina.

Aunque el hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico de Soacha, falleció hacia las 10 de la noche debido a la gravedad de las heridas.

La familia aseguró que el reporte de Medicina Legal evidenció que William no solo presentaba la herida ocasionada con arma blanca, sino también múltiples golpes y hematomas en distintas partes del cuerpo.

Según su hija, una de las situaciones más dolorosas fue conocer que el cuerpo no tenía señales de defensa. “Mi papá no tuvo oportunidad de defenderse”, afirmó.

La indignación de la familia aumentó luego de que el principal señalado del crimen, un joven de 19 años e hijastro de la víctima, recuperara la libertad poco después de entregarse ante las autoridades en el comando de Policía de León XIII.

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De acuerdo con Valentina, el caso enfrenta dificultades judiciales debido a la falta de algunos testimonios clave. La joven también aseguró que anteriormente ya se habían presentado episodios de violencia y amenazas contra su padre.

Mientras familiares y amigos despiden a William Erley López Ortiz, el caso ha causado conmoción entre quienes lo conocían en Soacha, donde hoy el principal reclamo es que el crimen no quede sin castigo.

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