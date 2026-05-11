El expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a las exequias de Germán Vargas Lleras en la Catedral Primada de Colombia, donde decenas de líderes políticos, familiares, allegados y seguidores le dieron el último adiós al exvicepresidente.

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Uribe llegó al templo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y saludó a varios asistentes antes de la ceremonia religiosa.

Su presencia se sumó a la de otras figuras de la política nacional que acudieron a rendir homenaje a Vargas Lleras, recordado por su extensa trayectoria pública y su influencia en la infraestructura y la vivienda en Colombia.

Uribe había lamentado la muerte de Vargas Lleras durante una transmisión en vivo con el ‘streamer’ Westcol desde El Ubérrimo, en la tarde del domingo.

En medio de un mensaje por el Día de la Madre, Uribe calificó el fallecimiento del exvicepresidente como una de sus recientes “tristezas” y destacó su trayectoria política pese a las diferencias que mantuvieron a lo largo de los años.

“Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero fue un líder excepcional”, afirmó el exmandatario, quien recordó que incluso compartieron un encuentro cordial hace algunos meses.

Uribe señaló que los desacuerdos entre ambos “no fueron graves” y reconoció públicamente el liderazgo de Vargas Lleras, a quien describió como “un colombiano sobresaliente”.

La muerte del exvicepresidente, ocurrida el pasado 8 de mayo en Bogotá tras complicaciones de salud derivadas de un meningioma y un cáncer, ha generado múltiples reacciones en el país político.

Durante la conversación, Uribe también mencionó el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca. Uribe lamentó el crimen, aseguró que la dirigente tenía un gran futuro político y recordó que dejó cuatro hijos pequeños.

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