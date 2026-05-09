La tarde de este sábado 9 de mayo, el Palacio de San Carlos se convirtió en el epicentro del luto político en Colombia. El féretro de Germán Vargas Lleras, custodiado por la Guardia Presidencial, reposa en el Salón Bolívar, donde familiares y amigos cercanos han tenido momentos de estricta privacidad antes de abrir el espacio a las figuras públicas.

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Uno de los anuncios más esperados de la jornada fue confirmado por la Cancillería: el presidente Gustavo Petro acudirá a las honras fúnebres durante la tarde para expresar sus condolencias. Este encuentro simbólico marca el respeto institucional por encima de las profundas diferencias ideológicas que ambos líderes sostuvieron durante décadas.

Pese a haber sido contradictores históricos en el Congreso, figuras como el exsenador Jorge Enrique Robledo se pronunciaron para reconocer la “exitosa carrera política” de Vargas Lleras. “Mis diferencias no me impiden reconocerle su trayectoria”, afirmó Robledo, sumándose al mensaje del Partido Mira, que destacó el papel del líder de Cambio Radical como un “defensor de las instituciones” y ejecutor clave en vivienda e infraestructura.

Senado

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El partido Cambio Radical ya definió la hoja de ruta para el último adiós del exvicepresidente:

Lugar: Catedral Primada de Colombia (Plaza de Bolívar).

Fecha: Lunes 11 de mayo.

Hora: 11:00 a. m.

Se espera que el lunes sea un día de alta congestión en el centro de Bogotá, dada la magnitud del evento y la asistencia masiva de la clase política, gremios económicos y ciudadanos que acompañarán al “heredero de los Lleras” hasta su última morada.

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