El Ejército Nacional confirmó en la mañana de este lunes que dos pelotones de soldados permanecen incomunicados en zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, desde la noche del pasado viernes 8 de mayo, situación que mantiene en alerta a las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con información oficial, se trata de 66 militares pertenecientes al Batallón de Infantería de Selva N.° 24, unidad que adelanta operaciones ofensivas en esta región con el objetivo de contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población civil.

Según fuentes consultadas, la última comunicación con los uniformados se registró el viernes en horas de la noche. Desde entonces, los radios dejaron de funcionar, lo que impide establecer contacto con los pelotones desplegados en la zona selvática.

Ante la situación, el Ejército activó de inmediato los protocolos de búsqueda y localización. Actualmente, tropas adicionales avanzan en labores de rastreo terrestre y fluvial para ubicar a los militares y restablecer la comunicación radial.

La institución también confirmó que el comandante de la Brigada 22 ya se desplazó hasta la vereda donde se encontraban desplegados los soldados para liderar personalmente las operaciones de búsqueda. Sin embargo, las fuertes lluvias, la densa selva y la compleja geografía del territorio han dificultado el avance de las labores.

Hasta el momento, el Ejército descartó que se hayan registrado combates con estructuras armadas ilegales en el área donde desapareció la comunicación, aunque el riesgo sigue siendo alto debido al contexto de orden público.

El departamento del Guaviare es considerado uno de los territorios más complejos en materia de seguridad en el país. Allí tienen presencia estructuras de las disidencias de las FARC que responden a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, organizaciones que mantienen una disputa por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico.

Precisamente por esta situación, la región ha sido priorizada por las Fuerzas Militares mediante operaciones especiales y de alta precisión dirigidas contra cabecillas y redes criminales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, el Ejército reiteró que mantiene sus operaciones militares en el departamento con el propósito de proteger a la población civil y recuperar el contacto con los 66 soldados incomunicados, cuyo paradero exacto aún no ha sido confirmado.

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Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: