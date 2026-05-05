Mientras el orden público en las regiones arde, el Ejército Nacional enfrenta una crisis interna sin precedentes. En menos de tres meses, 49 oficiales superiores (coroneles y mayores) fueron llamados a calificar servicios, una movida que muchos sectores califican como una “purga” estratégica del gobierno de Gustavo Petro que debilita el mando en el momento más crítico de seguridad.

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Desde agosto de 2022, la cifra de altos mandos (generales y almirantes) que han salido de la Fuerza Pública asciende a 79, lo que evidencia una reconfiguración total de la cúpula que, para analistas, se traduce en falta de experiencia operativa en el terreno, según informó El Tiempo.

Las dudas que dejan las resoluciones La controversia no es solo por el número, sino por cómo se hizo. Tras revisar cinco resoluciones, saltan a la vista inconsistencias en las fechas:

¿La sombra del M-19 en los retiros? Uno de los puntos más polémicos es la supuesta injerencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hoy liderada por exintegrantes del M-19. Fuentes internas denuncian una “cacería de brujas” donde esta entidad decidiría quién sigue y quién se va, a pesar de no tener esa competencia legal. Incluso, se menciona que el temor a reportes “apócrifos” —como el que habría sacado al general Triana de la Policía— tiene a los oficiales caminando sobre cáscaras de huevo.

Ante el ruido, la institución aseguró que todo se ajusta a la ley y que las sesiones de la junta no tienen días obligatorios, sino que dependen de la agenda del Ministro de Defensa. Sin embargo, la salida masiva de abogadas y oficiales próximos a ascender ya tiene varias demandas en camino contra el Estado.

Para expertos como César Niño, relevar a tantos mandos curtidos en plena etapa final del Gobierno solo genera incertidumbre y debilidad institucional ante los grupos armados que hoy ganan terreno.