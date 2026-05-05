Mientras el orden público en las regiones arde, el Ejército Nacional enfrenta una crisis interna sin precedentes. En menos de tres meses, 49 oficiales superiores (coroneles y mayores) fueron llamados a calificar servicios, una movida que muchos sectores califican como una “purga” estratégica del gobierno de Gustavo Petro que debilita el mando en el momento más crítico de seguridad.
Desde agosto de 2022, la cifra de altos mandos (generales y almirantes) que han salido de la Fuerza Pública asciende a 79, lo que evidencia una reconfiguración total de la cúpula que, para analistas, se traduce en falta de experiencia operativa en el terreno, según informó El Tiempo.
Las dudas que dejan las resoluciones La controversia no es solo por el número, sino por cómo se hizo. Tras revisar cinco resoluciones, saltan a la vista inconsistencias en las fechas:
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En la Resolución 002283, la junta asesora aparece realizada el 17 de febrero, pero la solicitud formal del comandante del Ejército tiene fecha del 24 de febrero; es decir, lo retiraron antes de pedirlo oficialmente.Lee También
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En otro documento del 26 de abril, la junta fue el 16 de marzo, pero la solicitud del comandante quedó fechada diez días después del encuentro.
¿La sombra del M-19 en los retiros? Uno de los puntos más polémicos es la supuesta injerencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hoy liderada por exintegrantes del M-19. Fuentes internas denuncian una “cacería de brujas” donde esta entidad decidiría quién sigue y quién se va, a pesar de no tener esa competencia legal. Incluso, se menciona que el temor a reportes “apócrifos” —como el que habría sacado al general Triana de la Policía— tiene a los oficiales caminando sobre cáscaras de huevo.
Ante el ruido, la institución aseguró que todo se ajusta a la ley y que las sesiones de la junta no tienen días obligatorios, sino que dependen de la agenda del Ministro de Defensa. Sin embargo, la salida masiva de abogadas y oficiales próximos a ascender ya tiene varias demandas en camino contra el Estado.
Para expertos como César Niño, relevar a tantos mandos curtidos en plena etapa final del Gobierno solo genera incertidumbre y debilidad institucional ante los grupos armados que hoy ganan terreno.
Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo
Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento:
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