Germán Vargas Lleras tuvo una hija, fruto de su primer matrimonio, pero otro amor se robó el protagonismo durante el funeral del reconocido político colombiano este lunes 11 de mayo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Ay no😭😭

Llegaron a despedirse los perritos que @German_Vargas adoraba.

Toño y Henry.

😢😢pic.twitter.com/jBlp9QSe5n — DoñaPily (@dona_pily2) May 11, 2026

Lee También

Un video mostró la llegada de sus dos perros, las mascotas por las que el exvicepresidente de Colombia expresó su cariño durante los últimos años de su vida en el diario vivir.

“Ay no. Llegaron a despedirse los perritos que Germán Vargas Lleras adoraba. Toño y Henry”, indicó una publicación que mostró el desconcierto de los animales que fueron parte del duro momento.

El deceso se presentó el pasado viernes 8 de mayo de 2026, en medio de la sorpresa general en Colombia, debido a la importante trayectoria y legado de este político colombiano.

Fundador del partido Cambio Radical, tuvo un importante paso como concejal de Bogotá, senador por el Congreso y como ministro de Interior y Justicia y, luego, de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Cabe recordar que bogotano de 64 años sufría de problemas de salud relacionados con un cáncer y llevaba varios meses con complicaciones por un tumor, lo que desembocó en su deceso.

A pesar de que buscó apoyo para superar este padecimiento en Estados Unidos, siempre tuvo a sus perros como compañía, por lo que la presencia de los animales marcaron un cuadro conmovedor en medio de esta pérdida para Colombia.

Vargas Lleras, parte de un importante legado de expresidentes en el país, se postuló en dos ocasiones para ese cargo, al que finalmente no llegó a pesar de una trayectoria que marcó una huella entre los colombianos.

¿Cómo reaccionan los perros ante la muerte de sus amos?

Los perros experimentan el duelo de manera profunda y compleja cuando pierden a sus amos. Estudios de etología demuestran que estos animales poseen una estructura emocional similar a la de un niño pequeño.

Cuando su referente fallece, el perro atraviesa cambios de comportamiento drásticos. Es común observar falta de apetito, letargo y una búsqueda constante en los rincones de la casa donde solía estar el dueño.

Muchos canes presentan síntomas de ansiedad por separación severa. Pueden aullar o llorar durante horas, manifestando un estado de desorientación al romperse el vínculo de apego seguro que mantenían con su compañero humano.

Científicos sugieren que los perros perciben la ausencia a través del olfato. La desaparición gradual del aroma del amo en el ambiente genera una sensación de pérdida de seguridad y estabilidad emocional.

En Colombia, este tema ha tocado fibras sensibles incluso en la política nacional. Referentes como el expresidente Álvaro Uribe o el actual mandatario Gustavo Petro han mostrado públicamente su afecto por sus mascotas.

Cuando figuras públicas pierden a sus animales o viceversa, la discusión sobre el duelo animal cobra relevancia en el Congreso. Se han debatido leyes sobre el respeto y la protección de los animales sintientes.

Diversos analistas políticos consideran que la empatía hacia los animales es un rasgo que humaniza a los líderes. Este vínculo emocional suele utilizarse para conectar con la ciudadanía en temas de bienestar animal.

Para ayudar a un perro en duelo, los expertos recomiendan mantener las rutinas de paseo y alimentación. El ejercicio físico ayuda a liberar endorfinas que mitigan el impacto del estrés y la depresión.

La paciencia es clave en este proceso de adaptación. El animal necesita tiempo para procesar la ausencia y establecer nuevos vínculos de confianza con los miembros restantes de la familia o nuevos cuidadores.

Es fundamental consultar a un veterinario si el perro deja de comer por varios días. La intervención profesional puede incluir cambios en la dieta o, en casos extremos, apoyo con medicación temporal.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos