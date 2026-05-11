La muerte de Germán Vargas Lleras ha abierto un intenso debate sobre su legado y, especialmente, sobre una de las grandes incógnitas de la política colombiana reciente: ¿por qué un hombre con una preparación tan exhaustiva nunca logró llegar a la Presidencia de la República? Para Luis Ernesto Gómez, panelista de Mañanas Blu, la respuesta no está en sus capacidades técnicas, sino en su temperamento y en un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del país.

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Gómez inició su análisis defendiendo la figura del “político profesional”, una categoría que, según él, el país necesita a pesar del estigma que pesa sobre la clase tradicional. “A Germán Vargas Lleras no le faltaba ninguna credencial para ser presidente, toda la carrera la hizo”, destacó el panelista, subrayando que el exvicepresidente cumplió con cada uno de los peldaños necesarios para aspirar al máximo cargo de la nación.

Sin embargo, para el analista, el obstáculo insalvable de Vargas Lleras fue su propia personalidad, la cual describió bajo una figura ambivalente. “El problema, creo yo, es que lo han descrito como un guerrero, pero era un brusco guerrero”, sentenció Gómez en la mesa de Blu Radio.

Según esta visión, el famoso episodio del “coscorrón” a un miembro de su equipo de seguridad no fue simplemente un error aislado, sino que se transformó en un símbolo de maltrato y de una desconexión profunda con sectores sociales distintos a su círculo. “Ese símbolo le costó a él la posibilidad de ser presidente”, aseguró Gómez, indicando que ese gesto terminó por definir la imagen pública de Vargas Lleras ante el electorado, eclipsando su eficiencia como ejecutor de grandes obras de infraestructura.

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El análisis de Luis Ernesto Gómez pone sobre la mesa la importancia de los símbolos en la política moderna, donde un carácter fuerte puede ser visto como una virtud para el mando, pero la “brusquedad” puede percibirse como una falta de empatía irremediable para quien busca el voto popular.

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