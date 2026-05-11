La radio colombiana vivió un momento de profunda emotividad este lunes, cuando el periodista Néstor Morales abrió su programa en Blu Radio con un testimonio personal que conmovió a sus oyentes. Tras la muerte de Germán Vargas Lleras, figura clave de la política nacional, Morales decidió apartarse del análisis institucional para hablar del hombre detrás del estadista, revelando una amistad de cuatro décadas que se mantuvo intacta a pesar de las diferencias ideológicas.

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“Con una lágrima en los ojos debo decir que se va un político, pero a mí se me va un amigo”, confesó Morales con la voz visiblemente afectada. El periodista recordó que conoció a Vargas Lleras cuando este último era concejal de Bogotá y él apenas daba sus primeros pasos como reportero. Desde entonces, sus caminos se cruzaron de forma permanente, compartiendo no solo discusiones políticas, sino gustos por el cine, las series y la música.

Uno de los pasajes más reveladores del homenaje de Morales fue la mención a la salud del líder de Cambio Radical. Según el periodista, ambos compartían celebraciones de cumpleaños en enero y febrero, meses que para el exvicepresidente estaban marcados por la ansiedad.

“Me decía que tenía que hacerse el examen para su cáncer en el cerebro; le tenía pánico”, relató Néstor. Morales confesó que Vargas Lleras, a pesar de su imagen de hombre recio y luchador, sabía en el fondo que ese era su destino y temía los chequeos médicos anuales que debía practicarse a inicios de año.

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A pesar de que el periodismo y la política suelen generar roces, Néstor Morales enfatizó que, aunque tuvieron diferencias, nunca llegaron a una ruptura. “Nos vimos crecer, nos equivocamos, él tuvo su camino y yo el mío, pero nunca dejamos de reconocernos”, añadió, destacando la honestidad de un vínculo que incluyó viajes y consejos mutuos en momentos difíciles.

El periodista cerró su intervención anunciando que asistiría a las 11:00 a. m. a la Catedral Primada de Bogotá para darle el último adiós a quien fue su compañero de charlas durante media vida. El país despide hoy al funcionario, pero Morales despide al amigo que le dio la mano cuando más lo necesitó.

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