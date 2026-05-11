La tensión entre el periodismo y el Gobierno Nacional escaló un nuevo peldaño tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el asesinato de Mateo Pérez, un joven que perdió la vida en una zona de alta peligrosidad controlada por las disidencias de las FARC. La respuesta del mandatario, que para muchos sonó a justificación por el riesgo corrido, provocó una reacción airada de Néstor Morales, quien no dudó en usar una de las frases más icónicas del fallecido Germán Vargas Lleras para calificar la situación.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la emisión de Mañanas Blu, Morales cuestionó que el presidente intentara explicar el crimen bajo la lógica de que el joven “entró a una zona de altos homicidios”. “El presidente Petro se atrevió a decir, hubiera dicho Germán Vargas ‘qué respuesta tan chimba’, que a Mateo lo mataron porque fue a mirar el paisaje y a tomar fotografías”, sentenció el periodista, visiblemente molesto por el tono oficial.

Según el mandatario, Mateo Pérez entró a una región dominada por la lucha del oro motivado por su labor periodística para sacar fotos del paisaje. Aunque Petro recalcó que la orden para la Fuerza Pública es mantener operativos de búsqueda, sus palabras fueron interpretadas por sectores de la opinión pública como un señalamiento a la imprudencia de la víctima, más que un reproche contundente a los victimarios.

La polémica fue atizada por la abogada y periodista Ana Bejarano, quien cuestionó duramente al Ejecutivo. Bejarano señaló que el joven murió en una zona bajo el control absoluto de alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias que actualmente participa en los diálogos de paz con el Gobierno. La crítica apunta a que, mientras el grupo armado se sienta a negociar, sigue ejerciendo un control violento que cobra vidas de civiles que solo buscan retratar el país.

Lee También

La familia de Mateo ya logró recuperar su moto y su cadáver en la zona dominada por ‘Calarcá’, pero el debate sobre las garantías de seguridad y la narrativa oficial del Gobierno apenas comienza.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.