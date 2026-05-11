La vida privada de los líderes políticos colombianos suele mantenerse bajo reserva, pero tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras a los 64 años —luego de una valiente batalla contra complicaciones de salud derivadas de un cáncer que padecía desde hace varios años—, muchos ciudadanos se han preguntado por los orígenes de su círculo más cercano.

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Aunque el exvicepresidente consolidó una carrera pública de décadas, su historia personal estuvo marcada por un primer vínculo sentimental del cual nació su única hija, Clemencia Vargas. Se trata de María Beatriz Umaña Sierra, una mujer que, al igual que el político, dedicó parte de su vida al servicio del país.

María Beatriz Umaña Sierra proviene de una familia paisa de ‘pura cepa’, sus abuelos fueron Gilberto Sierra Echeverri y María Londoño Jaramillo, de acuerdo con datos de la Revista Hekatombe. Lejos de los reflectores de la política electoral, Umaña construyó un camino sólido en el mundo de la diplomacia, donde ocupó cargos de alta responsabilidad:

Consejera de Relaciones Exteriores : rol en el que gestionó vínculos internacionales para la nación en el año 2021.

: rol en el que gestionó vínculos internacionales para la nación en el año 2021. Encargada de negocios: desempeñó esta función en la Embajada de Colombia en Panamá, representando los intereses del Estado en el vecino país.

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De la unión entre el líder político y la diplomática nació Clemencia, a quien el entorno cercano de Vargas Lleras define como ‘el tesoro más grande’ del fallecido dirigente. A pesar de que el vínculo matrimonial finalizó hace varios años y no se tiene un registro público sobre la fecha exacta de su boda, la relación entre ambos siempre estuvo marcada por el respeto mutuo.

Esa cordialidad se mantuvo firme con un objetivo claro: el bienestar y la crianza de su hija, quien hoy es reconocida como una mujer exitosa en su ámbito profesional. Tras la partida del exvicepresidente, el nombre de María Beatriz surge nuevamente como esa figura fundamental que lo acompañó en los inicios de su vida familiar y profesional.

¿Cuántos hijos tenía Germán Vargas Lleras?

Más allá de su trayectoria en el Estado, muchos se preguntan por su círculo más íntimo. Vargas Lleras dejó un legado familiar pequeño pero muy cercano. De acuerdo con los registros biográficos, el político solo tenía una hija: Clemencia Vargas Umaña. Ella ha sido su gran apoyo y ha destacado de manera independiente como una talentosa bailarina y emprendedora, liderando proyectos de transformación social a través del arte.

Además de Clemencia, la alegría de sus últimos años fue su único nieto, Agustín, quien completa el núcleo familiar directo del fallecido exvicepresidente. La familia ha recibido múltiples mensajes de condolencia tras confirmarse la partida del líder de Cambio Radical.

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