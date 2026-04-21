La reciente aceptación de Iván Cepeda para participar en debates presidenciales con figuras de la oposición como Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia no llegó sola. El senador destapó una serie de exigencias que no cayeron nada bien en los sectores de opinión, especialmente en la mesa de Mañanas Blu.

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El periodista Néstor Morales fue el primero en levantar la voz contra lo que considera un exceso de “arandelas” que dificultan el ejercicio democrático. Durante la emisión de este martes, Morales fue enfático: “Había épocas en que las condiciones las ponían los organizadores, no los candidatos”, sentenció, cuestionando que ahora sean los aspirantes quienes dicten las reglas del juego.

Según el análisis de Morales, Cepeda ha sido selectivo con sus rivales y los temas a tratar. El senador manifestó que solo debatirá con candidatos que representen a la “extrema derecha” y que tengan números significativos en las encuestas, dejando por fuera a otros sectores. Además, exigió ponerse de acuerdo en quién será el moderador y pidió que la agenda no se centre únicamente en seguridad.

Ante esto, Néstor Morales defendió el derecho de los ciudadanos a ver una confrontación de ideas sin filtros previos. “¿Qué posibilidades hay de que haya un debate, que es el derecho de los electores, sin límites, sin condiciones, sin tanta arandela?”, se preguntó el comunicador.

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La crítica de Morales apunta a que la imparcialidad que reclama Cepeda podría terminar convirtiendo los encuentros en escenarios controlados. Para el periodista, la política debe permitir la discusión abierta sobre cualquier tema, sin que los candidatos elijan “a dedo” qué se les pregunta o quién los interroga.

Con este panorama, la posibilidad de ver a De La Espriella y a Cepeda en un mismo set parece alejarse entre condiciones técnicas y discusiones sobre la “inteligencia emocional” de los participantes. Mientras tanto, el reloj electoral sigue corriendo y los votantes esperan que, más allá de las exigencias, las ideas logren encontrarse en un escenario neutral.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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