La controversia por los debates entre candidatos presidenciales sigue escalando en Colombia, luego de que Sergio Fajardo arremetiera contra Abelardo de la Espriella por su postura frente a estos espacios. La discusión se encendió tras las declaraciones del abogado, quien cuestionó la participación de varios aspirantes en estos escenarios, lo que provocó reacciones inmediatas dentro del panorama político.

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El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se dio en medio del debate público sobre quiénes deberían participar en estos encuentros, al señalar que no todos los candidatos tendrían sentido en dichas discusiones. Sus palabras causaron rechazo, especialmente por insinuar que algunos aspirantes no deberían estar en estos espacios, lo que abrió un nuevo frente de polémica en la contienda electoral.

Frente a esto, Sergio Fajardo respondió con dureza y calificó al abogado como “un fantoche”, cuestionando su comprensión de la democracia y su forma de intervenir en el debate público.

“El señor candidato que dijo eso… Un fantoche. Ni idea de lo que es la democracia. Agredir, insultar, payasear, un show. Pero respetar, transformar para construir una sociedad… No tiene ni malicia, es un peligro para Colombia”, concluyó Fajardo.

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En medio de la controversia, Iván Cepeda también ha sido protagonista, pues inicialmente había mostrado reservas frente a los debates, aunque en los últimos días manifestó disposición a participar bajo ciertas condiciones, como discusiones centradas en propuestas y sin ataques personales. Incluso, lanzó un reto directo a sectores de la derecha para confrontar ideas en estos escenarios.

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Quien también se sumó a los comentarios fue Claudia López, quien criticó tanto a Cepeda como a De la Espriella por lo que consideró un cambio de postura frente a los debates, luego de que un evento reciente tuviera alta audiencia. La exalcaldesa cuestionó lo que calificó como presiones hacia los medios y defendió la importancia de estos espacios para los ciudadanos.

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