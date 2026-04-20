La carrera por la Casa de Nariño en 2026 subió de temperatura tras las recientes declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, el líder del Movimiento Firmes por la Patria dejó claro que no piensa “desgastarse” en debates multitudinarios y lanzó fuertes críticas contra quienes considera que no tienen opciones reales de poder.

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Para De La Espriella, los encuentros democráticos deben ser exclusivos para quienes encabezan las encuestas. Según su criterio, la baraja se resume a cuatro nombres: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y él mismo. “De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos”, sentenció el aspirante, calificando como un “circo” los debates de 14 candidatos.

Sobre el esperado cara a cara con el senador Iván Cepeda, quien recientemente aceptó el reto de confrontar ideas, De La Espriella se mostró sobrado de confianza. Aseguró que no pondrá condiciones técnicas para el encuentro: “Que escojan cómo… es más, que lleve los papelitos, que lleve a alguien que le sople. Yo no tengo problema con eso”, afirmó con su habitual tono sarcástico.

Sin embargo, el punto de mayor fricción se dio ante la petición de Cepeda de realizar un debate sin insultos ni ataques directos al presidente Gustavo Petro. Para el abogado, esta solicitud es una muestra de cinismo. “Esto no es un juego de niños ni de personajes de cristal. Aquí el que no tenga cuero y resistencia para aguantar lo que esto implica, que se dedique a otra cosa”, disparó.

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De La Espriella no ahorró calificativos para su oponente, a quien tildó de “heredero del régimen” y criticó por defender modelos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El candidato cerró su intervención cuestionando la coherencia del senador del Pacto Histórico: “Él sí puede maltratar al Gran Colombiano (Uribe)… pero uno no puede decir las cosas malas de Petro. No solamente resultó cínico, sino también cobarde”.

Con este panorama, el país queda a la espera de que se defina la fecha y el lugar de lo que promete ser la “batalla democrática” más intensa de la temporada, entre dos visiones de país que parecen irreconciliables.