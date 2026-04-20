La carrera por la Casa de Nariño en 2026 subió de temperatura tras las recientes declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, el líder del Movimiento Firmes por la Patria dejó claro que no piensa “desgastarse” en debates multitudinarios y lanzó fuertes críticas contra quienes considera que no tienen opciones reales de poder.
Para De La Espriella, los encuentros democráticos deben ser exclusivos para quienes encabezan las encuestas. Según su criterio, la baraja se resume a cuatro nombres: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y él mismo. “De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos”, sentenció el aspirante, calificando como un “circo” los debates de 14 candidatos.
Sobre el esperado cara a cara con el senador Iván Cepeda, quien recientemente aceptó el reto de confrontar ideas, De La Espriella se mostró sobrado de confianza. Aseguró que no pondrá condiciones técnicas para el encuentro: “Que escojan cómo… es más, que lleve los papelitos, que lleve a alguien que le sople. Yo no tengo problema con eso”, afirmó con su habitual tono sarcástico.
Sin embargo, el punto de mayor fricción se dio ante la petición de Cepeda de realizar un debate sin insultos ni ataques directos al presidente Gustavo Petro. Para el abogado, esta solicitud es una muestra de cinismo. “Esto no es un juego de niños ni de personajes de cristal. Aquí el que no tenga cuero y resistencia para aguantar lo que esto implica, que se dedique a otra cosa”, disparó.
De La Espriella no ahorró calificativos para su oponente, a quien tildó de “heredero del régimen” y criticó por defender modelos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El candidato cerró su intervención cuestionando la coherencia del senador del Pacto Histórico: “Él sí puede maltratar al Gran Colombiano (Uribe)… pero uno no puede decir las cosas malas de Petro. No solamente resultó cínico, sino también cobarde”.
Con este panorama, el país queda a la espera de que se defina la fecha y el lugar de lo que promete ser la “batalla democrática” más intensa de la temporada, entre dos visiones de país que parecen irreconciliables.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
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