La tensión política que rodea la segunda vuelta presidencial volvió a escalar en Bogotá luego de los incidentes registrados frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Ahora, nuevas imágenes conocidas tras los hechos muestran el estado en el que quedó un joven simpatizante del candidato, que asegura haber sido atacado con una sustancia desconocida durante las manifestaciones.

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Los hechos ocurrieron en la noche del 4 de junio, cuando un grupo de personas identificadas por la campaña de De la Espriella como simpatizantes de Iván Cepeda y Aida Quilcué llegó hasta las afueras del edificio para realizar arengas y protestas contra el aspirante presidencial.

Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de tensión entre los manifestantes y las personas que se encontraban dentro de la sede. Según denunció posteriormente el movimiento Defensores de la Patria, algunos de los asistentes intentaron intimidar a quienes permanecían en el lugar.

Tras los hechos apareció el testimonio de Sebastián, un joven seguidor de Abelardo de la Espriella que afirmó haber sido víctima de una agresión directa en medio de la concentración.

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“Ahorita yo me acuerdo del momento en el que alguien llegó y me sopló algo en la cara. Todo me empezó a dar vueltas. No sabía dónde estaba. Todo me empezó a dar vueltas. Estaba mareado completamente. No sabía dónde estaba”, relató el joven.

¡JOVEN ATACADO POR LAS FILAS MAMERTAS! pic.twitter.com/qfS8HD9bPb — Munir Cardenas Kadamani (@MunirCardenas) June 5, 2026

Las imágenes divulgadas posteriormente muestran a Sebastián visiblemente afectado y siendo atendido por personas cercanas tras el episodio. Aunque hasta el momento no existe un reporte oficial que determine qué sustancia habría sido utilizada, desde sectores de la campaña de De la Espriella se habla de un supuesto ataque con un “polvito” que habría provocado desorientación y mareo.

La situación generó preocupación entre los integrantes de la campaña presidencial. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones y exalcalde de Bucaramanga, aseguró que por razones de seguridad varias personas tuvieron que abandonar las instalaciones.

“Han llegado los simpatizantes de Petro, de la primera línea, a intentar dañar, amedrantar y con violencia agredir a los que estábamos adentro. Esto no lo podemos permitir”, manifestó.

🚨¡ATENCIÓN! En este momento atacan la sede abelardista en Teusaquillo.@PoliciaColombia procedan a restablecer el orden y a garantizar la seguridad de los miembros de la manada que allí se encuentran. pic.twitter.com/iGNz1uTfTA — Salvación Nacional (@MovSalvacionNal) June 5, 2026

Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad confirmó que se presentaron actos de intimidación frente a la sede, aunque aclaró que no hubo daños materiales ni vandalización de las instalaciones. Según la entidad, la intervención preventiva de la Policía permitió evitar enfrentamientos y facilitar una evacuación pacífica.

Mientras tanto, desde sectores cercanos al Pacto Histórico también surgieron denuncias. El senador electo Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, aseguró que un integrante de la sede de campaña de De la Espriella habría exhibido un arma frente a algunos jóvenes que participaban en la manifestación.

Las autoridades no han informado sobre capturas o investigaciones relacionadas con las denuncias de ambas partes. Sin embargo, el episodio se suma al creciente clima de polarización que marca la campaña presidencial y que mantiene en alerta a las autoridades de cara a las semanas definitivas de la contienda electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: