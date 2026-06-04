Un joven resultó herido durante un ataque ocurrido contra un grupo de seguidores de Abelardo de la Espriella en Bogotá, en un hecho que se registró en medio de actividades relacionadas con la campaña presidencial del abogado y candidato.

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De acuerdo con la información difundida por LA FM, el incidente ocurrió cuando simpatizantes del movimiento político del aspirante se encontraban cerca de la sede de campaña de Teusaquillo.

En medio de la situación, una persona sufrió lesiones y debió recibir atención médica, mientras los demás asistentes intentaban controlar lo sucedido, según informó la emisora.

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“Estos muchachos que respaldan a Abelardo de la Espriella estaban tranquilos realizando un acto cultural cuando fueron atacados por seguidores del Pacto Histórico”, indicó un testigo al citado medio.

🚨Un joven herido dejó ataque contra seguidores de Abelardo de la Espriella en Bogotáhttps://t.co/J6kVLMTkp6 pic.twitter.com/sNb7kXIVTC — La FM (@lafm) June 5, 2026

Qué se sabe del joven herido en Bogotá

Según los reportes divulgados hasta el momento, el lesionado hacía parte del grupo de seguidores que acompañaba la actividad política. De acuerdo con el relato de Carlos, uno de los testigos citados por LA FM, el joven fue golpeado durante los incidentes y además le habrían lanzado un polvo blanco que lo dejó inconsciente.

“En medio de esos hechos, a un joven lo golpearon y le lanzaron un polvo blanco que lo dejó inconsciente, razón por la que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial”, aseguró el testigo al medio citado.

La versión indica que la víctima requirió atención médica inmediata y fue evacuada del lugar en una ambulancia. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál era la sustancia mencionada por el testigo ni si esta tuvo relación directa con la pérdida de conocimiento del joven.

La situación fue denunciada por integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella. Aunque no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud, se confirmó que recibió asistencia luego de la agresión.

Videos y fotografías compartidos en redes sociales también mostraron momentos de tensión durante el incidente. El episodio se conoce en medio de una campaña electoral marcada por la polarización.

Campaña de De la Espriella rechazó ataque a sede de su campaña

Desde el entorno de Abelardo de la Espriella rechazaron lo sucedido y solicitaron a las autoridades esclarecer los hechos. Asimismo, insistieron en la necesidad de brindar garantías de seguridad para quienes participan en eventos y jornadas de carácter político.

La campaña también manifestó su preocupación por los hechos de intolerancia registrados durante la actual contienda presidencial y pidió que se respete el ejercicio democrático sin importar las preferencias ideológicas de los ciudadanos.

#Urgente: Acaban de reportar un ataque a la sede del abogado Abelardo de la Espriella. @ABDELAESPRIELLA

Según la información preliminar, un joven resultó herido y presenta diagnóstico reservado tras ser atacado con escopolamina. pic.twitter.com/17xeHy0Oqb — Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) June 5, 2026

Por ahora, las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar las posibles responsabilidades derivadas de este caso.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: