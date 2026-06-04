Néstor Morales y Ricardo Ospina revelaron nuevos detalles del choque que tuvieron Iván Cepeda y Gustavo Petro luego de los resultados de la primera vuelta. El petrismo no quedó bien parado, pues Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación de la jornada.

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Uno de los momentos de tensión se habría producido cuando Petro comenzó a evaluar la posibilidad de renunciar a la Presidencia para involucrarse de lleno en la campaña. Según relató Néstor Morales, el mandatario incluso solicitó un concepto jurídico para estudiar la viabilidad de esa alternativa.

“Esta semana el presidente Petro le notificó a Iván Cepeda que estaba considerando la posibilidad de renunciar”, afirmó Morales en Blu Radio. La revelación tomó mayor relevancia por la respuesta que, según el periodista, recibió de parte del candidato presidencial del Pacto Histórico.

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“Si usted renuncia, yo renuncio a la candidatura presidencial”, habría sido la frase con la que Cepeda respondió a Petro, de acuerdo con la información entregada por Morales y respaldada por varias fuentes consultadas por la emisora. La advertencia habría frenado cualquier posibilidad de que el mandatario avanzara en esa dirección.

Otro de las situaciones que se dio dentro del Pacto Histórico, de acuerdo con la versión entregada en la emisora, fue cuando Cepeda le habría pedido al mandatario desmontar la idea de impulsar una Asamblea Constituyente, al considerar que esa propuesta estaba generando desgaste político y afectando sus posibilidades electorales.

“Después de la derrota del domingo Cepeda le dijo al presidente que desmontarse de la idea de la constituyente. El presidente no quería hacerlo, hay una diferencia”, afirmó Ospina.

Finalmente, Iván Cepeda ganó el pulso y el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente suspendió el proyecto. En un comunicado, se explicó que hubo un proceso de “reflexión colectiva” y argumentó que el escenario actual exige concentrar los esfuerzo en otros temas, por ello, el grupo ahora se llamará Comité Nacional por la defensa de la vida, la democracia y las reformas sociales.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.