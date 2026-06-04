Mientras la campaña presidencial de 2026 mantiene a figuras políticas en el centro del debate nacional, algunas personas cercanas a los candidatos también han despertado el interés de la opinión pública. Es el caso de Tatiana Céspedes, abogada, empresaria y líder social, quien recientemente compartió detalles de su historia personal y profesional a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Céspedes es reconocida por ser la esposa de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Abelardo de La Espriella. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por proyectos propios en el ámbito jurídico, social y familiar.

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Tatiana Céspedes es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial. A lo largo de los años ha desarrollado su actividad profesional en el sector jurídico, enfocándose especialmente en temas relacionados con propiedad industrial y registros marcarios.

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Actualmente dirige una firma dedicada a asesorar empresas y emprendedores en la protección de marcas y otros activos intangibles, una labor que ha desempeñado paralelamente a su participación en iniciativas sociales y comunitarias.

Según relató la propia Céspedes en sus redes sociales, conoció a José Manuel Restrepo gracias a una amiga universitaria que decidió presentarlos cuando él regresaba de Londres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tatiana Cespedes Arboleda (@tatianacespedesa)

Lo que inició como un encuentro casual terminó convirtiéndose en una relación que ambos describen como un amor a primera vista. Tras cuatro años de noviazgo, decidieron contraer matrimonio. Ya completan 25 años de casados y son padres de tres hijos: Julián, Alejandro y María.

Tatiana tiene su propia oficina de abogados, una alternativa que le permitió continuar con su ejercicio profesional mientras permanecía más cerca de su familia.

Además de su labor como abogada, Céspedes ha participado en diferentes proyectos sociales. Ha trabajado con la fundación Dejamos Huellas, que desarrolla iniciativas dirigidas a mujeres en condición de vulnerabilidad en el barrio Santa Fe, en Bogotá.

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Estas actividades, según explicó, hacen parte de su interés por contribuir al desarrollo de comunidades que enfrentan dificultades sociales y económicas.

En su publicación también recordó uno de los episodios más dolorosos para su familia: el asesinato de su sobrina Ana María Serrano en México.

El caso tuvo amplia repercusión pública y abrió nuevamente el debate sobre la violencia contra las mujeres. Desde entonces, Céspedes ha acompañado distintas iniciativas orientadas a promover la prevención de la violencia de género y la educación de jóvenes en torno a relaciones saludables.

Aunque hasta ahora había mantenido un perfil discreto frente a la opinión pública, el crecimiento de la campaña presidencial ha llevado a que más personas se interesen por conocer quién es Tatiana Céspedes y cuál ha sido su trayectoria.

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