El debate económico de cara a la segunda vuelta presidencial sumó un nuevo capítulo de aclaraciones estratégicas. El candidato a la vicepresidencia de la República José Manuel Restrepo, fórmula del aspirante Abelardo de la Espriella, desmintió categóricamente las versiones y rumores que circulan en la arena política sobre una presunta intención de reducir el salario mínimo en el país, el cual experimentó un incremento del 23 % por decisión del Gobierno Nacional al iniciar el año 2026.

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En una extensa entrevista concedida a la emisora Blu Radio, el exministro de Estado y economista abordó las afirmaciones que han tomado fuerza en el marco de la contienda electoral. Restrepo señaló de manera directa a los sectores políticos que respaldan la aspiración presidencial de Iván Cepeda de difundir información distorsionada y malintencionada con el propósito de generar temor entre los electores y afectar el respaldo popular de la propuesta de la “Patria Milagro”.

“Hoy lo que estamos viendo es que el progresismo de Cepeda decidió mandar información falsa, mentirosa, fake news sobre algo que nunca hemos hablado”, afirmó Restrepo con vehemencia en los micrófonos de la estación radial, rechazando que la propuesta laboral de su campaña contemple un retroceso en los ingresos de los ciudadanos.

El aspirante vicepresidencial fue enfático en asegurar que una eventual administración liderada por Abelardo de la Espriella respetará las condiciones laborales vigentes y bajo ninguna circunstancia revertirá las medidas económicas que benefician directamente a la fuerza de trabajo del país. “Nuestro gobierno no acabará con los beneficios que hoy en día existen, hemos dicho abiertamente que no vamos a tocar el logro de los trabajadores que ha sido el aumento del salario mínimo”, de esta manera puntualizó y fijó la postura oficial de la campaña frente al bolsillo de los colombianos.

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Asimismo, Restrepo aprovechó el espacio radial para aclarar que el verdadero enfoque económico de su programa de gobierno para mitigar los altos costos laborales no se centrará en afectar o recortar los ingresos de los empleados, sino en aliviar la carga impositiva y operativa del sector productivo más vulnerable de la sociedad colombiana.

“El aumento debe ser apoyar al micronegocio, microempresario, buscando una reducción con una tarifa diferencial al impuesto de renta corporativo, porque lo que está claro es que el micronegocio está agobiado y eso hay que garantizarlo”, concluyó la fórmula vicepresidencial. Con esto, delineó la estrategia de alivio tributario con la que pretenden compensar los fuertes incrementos salariales y garantizar la sostenibilidad de las pequeñas empresas sin desproteger los derechos adquiridos de los trabajadores.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: