Abelardo de la Espriella publicó un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que agradeció el respaldo recibido y destacó la afinidad ideológica entre ambos.

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El abogado y precandidato presidencial aseguró que reconoce en Trump a un líder firme frente a las “modas ideológicas” y afirmó que en Colombia busca impulsar un proyecto político similar, enfocado en derrotar a las élites tradicionales con apoyo popular.

En su pronunciamiento, De la Espriella señaló que Colombia y Estados Unidos comparten un destino común basado en la defensa de la “civilización occidental”, la libertad y los valores conservadores.

También afirmó que una relación cercana entre ambos gobiernos permitiría fortalecer la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos de ambos países.

El jurista hizo énfasis en la lucha contra el narcoterrorismo, al que calificó como un “cáncer” que afecta a las sociedades, y aseguró que será combatido con firmeza.

Además, defendió principios como la propiedad privada, el libre comercio y el desarrollo productivo.

Finalmente, reiteró su oposición al comunismo, habló de integrar una “Alianza del Escudo de las Américas” y aseguró que, a partir del próximo 21 de junio, comenzará una nueva etapa de normalización y fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: