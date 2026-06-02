El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a referirse a una presunta operación de compra de votos en la región Caribe y mencionó nombres concretos de dirigentes políticos que, según él, estarían relacionados con esas prácticas.

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Durante una entrevista en Semana, el aspirante sostuvo que su campaña tiene identificados distintos focos de riesgo electoral en varios departamentos de la Costa.

Habló de Barranquilla, Soledad, Sucre, Córdoba y Cesar

De la Espriella comenzó mencionando la estrecha diferencia que hubo entre los dos candidatos presidenciales en Barranquilla durante la primera vuelta.

“9.000 votos de diferencia en Barranquilla entre los dos candidatos”, señalaron en la revista, situación que el candidato definió como un empate.

Posteriormente aseguró que en Soledad existe un supuesto operador electoral al que describió como “un comprador de votos muy bravo”.

“En Soledad, un comprador de votos muy bravo… el señor [Eduardo] Pulgar”, manifestó.

También hizo referencia a otros departamentos del Caribe.

“Sucre es terrible y tenemos identificado al señor Mario Fernández Alcocer”.

Y luego sumó: “Córdoba, los señores [Andrés y y Gabriel] Calle”.

“Cesar, el señor Ape Cuello”, agregó.

Sobre Bolívar, afirmó que su equipo también tiene identificadas personas que estarían siendo observadas, aunque no entregó más detalles.

Acá, la entrevista completa:

Abelardo de la Espriella Lanzó advertencia a Benedetti y habló de Estados Unidos

En medio de sus declaraciones, De la Espriella volvió a mencionar al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Benedetti que se quede quieto, que está en la mira de los Estados Unidos desde hace rato”, afirmó.

El candidato ha sostenido que solicitará acompañamiento y verificación internacional frente a las denuncias que viene haciendo sobre una eventual compra de votos en la costa Caribe.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: