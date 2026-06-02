Una escena poco habitual en medio de la campaña presidencial terminó captando la atención de miles de usuarios en redes sociales. Un grupo de religiosas se volvió tendencia luego de aparecer en videos en los que expresan su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: Abelardo de la Espriella pica en punta y le saca 7,7 puntos a Cepeda, según encuesta de AtlasIntel)

En la grabación aparecen varias religiosas mientras expresan su respaldo a Abelardo de la Espriella. Durante el mensaje se escucha la frase “firmes por la patria” y, al mismo tiempo, las mujeres replican el saludo que el candidato suele utilizar en sus apariciones públicas, un gesto similar al saludo militar.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales en medio de la campaña presidencial y despertaron distintas opiniones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron la manifestación de apoyo, otros cuestionaron la participación de integrantes de comunidades religiosas en asuntos relacionados con la contienda electoral.

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Esa publicación surgió luego de que se definiera la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y De la Espriella, la cual tendrá lugar el domingo 21 de junio.

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Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: