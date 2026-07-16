Un video sobre una primera cita terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Luis Miguel Castillo, conocido por compartir reflexiones sobre relaciones de pareja, se volvió viral tras relatar una experiencia que bautizaron en internet como el caso de “la hamburguesa triple”, causando miles de reacciones en plataformas como TikTok y X.

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Su historia abrió un debate entre quienes consideran que existen límites y expectativas en una primera salida y quienes creen que el problema no estuvo en el pedido de comida, sino en la actitud del hombre.

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En el video, Luis Miguel Castillo recordó una cita ocurrida hace cuatro años con una mujer con la que, según contó, sintió una buena conexión desde el primer momento. Tras intercambiar números telefónicos, acordaron salir a comer. Sin embargo, el encuentro no terminó como esperaba.

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Según relató, inicialmente pasaron por un reconocido sector gastronómico, pero la mujer rechazó la propuesta.

“Vamos rodando y al pasar por la calle del hambre, ella me dice: ‘¿Estás loco si crees que yo voy a comer aquí?’. Yo, como caballerito complaciente, le dije: ‘Vale, vamos donde tú elijas'”, contó.

Una vez llegaron al restaurante elegido, aseguró que ella pidió una hamburguesa triple, algo que, según explicó, le generó incomodidad.

“A mí me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple”, afirmó.

El hombre agregó que esa experiencia cambió su forma de ver las relaciones.

“Eso marcó un antes y un después en mi manera de ver a las mujeres, porque hay que entender que existen mujeres sanas y mujeres bandidas”, expresó.

Castillo aclaró que su decisión de no volver a salir con la joven no obedeció únicamente al pedido de comida. Según explicó, durante gran parte del encuentro ella permaneció utilizando su teléfono celular y revisando sus redes sociales, una actitud que interpretó como falta de interés.

Al finalizar la cita, aseguró que pagó la cuenta y le manifestó que no quería volver a verla.

“Gracias por todo, pero es primera y última que salgo contigo”, recordó.

¿Quién es Luis Miguel Castillo?

Luis Miguel Castillo es un creador de contenido que acumula cerca de 52.000 seguidores en TikTok, donde publica videos relacionados con experiencias personales, relaciones de pareja y dinámicas sentimentales.

En la descripción de su perfil se presenta como: “Doliente de los perros/animales. Compositor. Licdo en Idiomas. Deportista. Comerciante. Promotor de la reciprocidad en las relaciones. Anti-chulas. Anti-bandies”.

Aunque ya tenía presencia en redes sociales, el video de la llamada “hamburguesa triple” impulsó su popularidad y llevó su nombre a convertirse en tendencia.

Karen Sevillano reaccionó a la polémica

Las declaraciones del hombre dividieron opiniones y llegaron hasta otras figuras de internet. Una de las que reaccionó fue Karen Sevillano, ganadora de ‘La casa de los famosos’, quien cuestionó los comentarios de Castillo.

“¿Cómo es esto que sale un hombre a decir que una mujer es una bandida porque en la primera cita pidió una hamburguesa triple? Yo creo que los hombres ni saben qué es un sugar daddy”, expresó.

La creadora de contenido también sostuvo que no es válido juzgar a una persona por el tipo de comida que ordena durante una cita.

“Si vos como hombre ves que no tenés plata, no invites a salir a nadie, y menos si vas a estar clasificando a una mujer entre buena o bandida por lo que pida o deje de pedir”, agregó.

Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del hombre al considerar que en una primera cita debe existir consideración por parte de ambas personas, otros criticaron sus afirmaciones.

Entre las reacciones más compartidas aparecieron mensajes como: “es un princeso”, “de lo que se salvó la chica”, “bolsillo roto, presupuesto cansado”, “él quería que ella pidiera un vaso con agua” y “la manera como te expresas deja mucho que decir”.

La mujer que asegura ser la protagonista contó su versión

Tras la viralización del video, una mujer identificada como Kerstin Guenther afirmó ser la protagonista de la historia y decidió contar cómo vivió ese encuentro. Según explicó, fue su madre quien organizó la cita y ella no conocía previamente a Luis Miguel Castillo.

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También aseguró que el lugar inicialmente propuesto no le gustó por el ambiente y que incluso le ofreció al creador de contenido regresar sola a su casa si él prefería quedarse allí. Posteriormente, cuando llegaron a otro restaurante, pidió una hamburguesa triple porque, según dijo, era una elección completamente normal para ella.

“Yo noté que hizo un gesto extraño cuando hice el pedido, pero realmente no entendía cuál era el problema”, aseguró.

Sobre el uso del celular durante la cita, explicó que la conversación nunca fluyó y que terminó revisando su teléfono porque percibía un ambiente incómodo. Finalmente, confirmó que al terminar la salida él le dijo que no quería volver a verla y que ella simplemente aceptó la decisión.

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