La historia de una mujer se volvió viral en redes sociales luego de que relatara el difícil momento que vivió al descubrir que dos de sus hijas mantenían una relación sentimental. El caso despertó numerosas reacciones por la compleja situación familiar que describió en un video.

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Según contó la mujer, todo comenzó cuando notó un comportamiento inusual entre las jóvenes. Aunque al principio creyó que se trataba de una relación de hermanas muy cercana, con el paso del tiempo empezó a sospechar que el vínculo iba más allá del afecto familiar.

Ella explicó que decidió hablar con ambas para aclarar sus dudas. Durante esa conversación, las jóvenes reconocieron que sostenían una relación sentimental, una confesión que la dejó completamente sorprendida y provocó un fuerte impacto dentro de la familia.

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De acuerdo con el relato, la madre buscó apoyo para afrontar la situación y manifestó su preocupación por las consecuencias que ese hecho podría tener en la convivencia familiar. También aseguró que, desde entonces, sus allegados le dieron la espalda y la tildaron de “alcahueta”.

Además, indicó que sus hijas le echaron la culpa por no darles una habitación separada para cada una. De la misma manera, aseguró que ellas se fueron de su casa para vivir juntas.

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Reacciones a supuesta historia de hermanas que se enamoraron

Sin embargo, internautas aseguraron que la mujer que dio el testimonio sería una creadora de contenido que cuenta diferentes historias que le cuentan a ella y, hasta algunos usuarios, pusieron en duda la veracidad de la historia.

“Se le ocurrió llamar la atención, inventando historias y todas de un estilo escabroso. Deje de fantasear que es suficiente la violencia en el mundo, como para distraerse con eso tan feo”, se lee en un comentario.

Por otro lado, algunos usuarios expresaron solidaridad con la madre, otros señalaron que la situación corresponde al ámbito privado de la familia y pidieron respeto por las decisiones de las involucradas.

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