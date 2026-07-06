La sorpresiva eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega hizo que miles de usuarios en redes sociales desempolvaran un video de Qatar 2022 que, para muchos aficionados, estaría relacionado con la mala suerte de la selección.

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Se trata de la recordada conferencia de prensa de Vinícius Jr., en la que un gato subió a la mesa mientras el delantero atendía a los medios de comunicación.

El episodio que volvió a circular tras la derrota de Brasil

En las imágenes se observa cómo el jefe de prensa de la selección brasileña toma al animal y lo lanza bruscamente fuera de la mesa, mientras Vinícius Jr. reacciona entre risas.

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La escena desató debate en su momento y, casi cuatro años después, volvió a viralizarse tras la eliminación de la Canarinha del Mundial.

La teoría que volvió a tomar fuerza en redes

A raíz de la derrota frente a Noruega, numerosos usuarios retomaron la llamada “maldición del gato”, una teoría que circula como meme y que atribuye, en tono supersticioso, los tropiezos de Brasil a aquel episodio ocurrido durante Qatar 2022.

enquanto não acharem esse gato e colocarem ele de volta nessa mesa a maldição não será quebrada pic.twitter.com/RQlIh0zRZU — Rafael, um socialista de iPhone (@tuitero_rafael) July 5, 2026

En las publicaciones, algunos aficionados ironizan con que la selección no volvió a tener fortuna en los momentos decisivos desde ese incidente y aseguran, entre bromas, que el gesto contra el animal habría “traído mala suerte”.

No existe evidencia de que esa supuesta maldición tenga fundamento y la teoría se ha difundido principalmente como un fenómeno humorístico entre los hinchas en redes sociales.

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