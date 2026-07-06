A menos de dos semanas de la final de la Copa Mundial de la Fifa 2026, adidas y Fifa revelaron el Trionda final, el balón oficial que se utilizará en los cuatro partidos decisivos del torneo: las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/New Jersey.

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Este lanzamiento marca una evolución del Trionda, el balón principal presentado en octubre de 2025, y mantiene la misma construcción de alto rendimiento mientras introduce un diseño ‘premium’ exclusivo para las instancias finales.

Acá, la imagen del balón:

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HARD LAUNCH 🏆⚽️ introducing Trionda Final, the official match ball for the @FIFAWorldCup semifinals and final. available 7/7: https://t.co/YvsXObzhfB pic.twitter.com/aSWfzsZmfA — adidas Football (@adidasfootball) July 6, 2026

El nombre Trionda proviene del español “tri” (tres) y “onda” (ola), rindiendo homenaje a la histórica unión de los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. El balón base Trionda presenta un diseño vibrante en rojo, verde y azul que representa a las tres naciones. Sus paneles fluidos con geometría ondulante replican las olas, y confluyen en un triángulo central que simboliza la unión de los tres países.

Incluye iconografía específica: la hoja de arce para Canadá, el águila para México y la estrella para Estados Unidos, junto con destellos dorados que homenajean el trofeo de la Copa Mundial.

Para el Trionda final, Adidas ha optado por una paleta premium en oro, blanco y negro, con toques en rojo. El diseño se inspira en el camino hacia el trofeo máximo del fútbol. El acabado dorado ‘premium’ evoca directamente el trofeo Jules Rimet, mientras que la base negra eleva su apariencia elegante y refinada para los momentos más importantes del torneo.

Un elemento único del Trionda final es la celebración de las 16 ciudades sede del Mundial 2026. Las ciudades anfitrionas de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final —Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/New Jersey— aparecen de forma prominente en los bloques principales del diseño.

Las demás sedes —Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto y Vancouver— están integradas en los elementos gráficos triangulares, reconociendo su contribución al torneo récord. Los nombres aparecen en una tipografía distressed (envejecida), añadiendo un toque histórico y auténtico.

En cuanto a tecnología y rendimiento, el Trionda final conserva las innovaciones del balón principal. Está construido con solo cuatro paneles térmicamente unidos (la menor cantidad en la historia de los balones oficiales de Mundial), lo que genera una superficie más uniforme y predecible.

Las costuras profundas y la superficie texturizada con gráficos en relieve (visibles de cerca) mejoran la adherencia, la estabilidad en vuelo y el control en condiciones húmedas.

La Trionda Final, la pelota que se usará para SEMIFINALES, 3ER PUESTO y FINAL de la Copa del Mundo. Escándalo, by adidas. 🚬 pic.twitter.com/gtgzpZRljB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 6, 2026

Además, incorpora la tecnología del balón conectado de Adidas con un sensor de movimiento de 500 Hz. Este chip, ubicado en un solo panel (a diferencia de versiones anteriores donde estaba en el centro), proporciona datos precisos en tiempo real al sistema VAR, apoyando decisiones arbitrales más rápidas, especialmente en fuera de juego, y enriqueciendo las estadísticas del partido. Los balones oficiales de partido deben cargarse antes de cada encuentro.

“El balón Trionda final para los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la Fifa ya está aquí”, declaró el presidente de Fifa, Gianni Infantino. “El icónico Trionda ha traído tanta alegría cada vez que ha entrado en la red en este Mundial y encarna perfectamente la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas Canadá, México y Estados Unidos.

El Trionda final estará disponible para la compra a partir del 7 de julio en tiendas seleccionadas alrededor del mundo. Mantiene los estándares de calidad Fifa Pro y está diseñado para ofrecer precisión profesional, con una trayectoria predecible, mejor tacto y menor absorción de agua.

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