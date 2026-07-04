Marruecos confirmó su condición de candidato en el Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Canadá en los octavos de final, resultado que le aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

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La gran figura del compromiso disputado en el NRG Stadium de Houston fue Azzedine Ounahi, autor de los dos goles que sentenciaron la eliminación del conjunto coanfitrión.

Canadá dominó al comienzo, pero Marruecos fue más efectivo

El primer tiempo terminó sin goles, aunque Canadá tuvo mayor protagonismo con la posesión del balón, provocó más opciones de peligro y acumuló varios tiros de esquina. Sin embargo, no logró traducir ese dominio en el marcador.

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Marruecos resistió la presión y reorganizó su juego tras la lesión de Ismael Saibari, quien tuvo que abandonar el campo por un problema en los isquiotibiales y fue reemplazado por Soufiane Rahimi.

Ounahi marcó la diferencia en el complemento

El partido cambió después del descanso. A los 50 minutos, Azzedine Ounahi abrió el marcador tras una jugada preparada en una acción de pelota quieta en la que también participó Achraf Hakimi.

Cuando Canadá buscaba el empate, el mediocampista volvió a aparecer a los 82 minutos para firmar su doblete y al 90+8, Rahimi puso el 3-0 y asegurar la clasificación marroquí.

Pese a que las estadísticas reflejaron que Canadá generó un mayor volumen ofensivo, la selección africana volvió a destacar por su solidez defensiva y su capacidad para aprovechar las oportunidades frente al arco rival.

Marruecos sigue firme; Canadá cierra su mejor Mundial

Con este triunfo, Marruecos avanzó a los cuartos de final y mantiene su protagonismo en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del certamen.

Para Canadá, la eliminación puso fin a su mejor participación en una Copa del Mundo, luego de alcanzar por primera vez los octavos de final como una de las selecciones coanfitrionas del torneo.

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