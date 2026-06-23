El relato del presunto fraude o manipulación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha recibido su golpe más certero, y esta vez provino de la comunidad internacional. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), uno de los organismos con mayor credibilidad global en la fiscalización de procesos democráticos, respaldó de manera contundente la legitimidad de los comicios que consagraron a Abelardo De La Espriella como presidente electo.

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El jefe de la delegación europea, Esteban González Pons, compareció ante los medios de comunicación para desactivar las dudas sembradas desde la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro y por los sectores más radicales que respaldaban al candidato perdedor, Iván Cepeda. González Pons fue categórico al señalar que el andamiaje electoral del país cumple a cabalidad con los estándares internacionales de fiabilidad.

“El proceso de escrutinio es manual, es transparente y está dotado de trazabilidad. Todo el mundo puede observar en todo momento cómo se está produciendo el escrutinio, no tiene trampa, lo digo con todo respeto al presidente Petro. Sorprende y sigue sorprendiendo que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, sentenció el diplomático europeo.

La postura de la delegación internacional no deja espacio a las especulaciones políticas. El bloque europeo aclaró que su tarea técnica se distancia de los debates y las pasiones ideológicas de las redes sociales para concentrarse estrictamente en datos empíricos. Según detalló el jefe de la misión, un análisis frío de las dinámicas en las mesas de votación y las comisiones escrutadoras demuestra que el marco legal se ha aplicado sin fisuras.

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#ATENCIÓN | “Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, Esteban González, jefe de misión de observación electoral de la UE, defiende transparencia del escrutinio electoral. pic.twitter.com/Z9dGBxS7zT — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 23, 2026

El balance entregado por los observadores internacionales se estructuró sobre tres realidades verificadas en el terreno de votación:

Cumplimiento legal estricto: Hasta la fecha, los veedores internacionales confirman que la normatividad colombiana, los acuerdos internacionales y los principios generales del derecho al electorado se han acatado al pie de la letra por parte de la Registraduría y los jueces .

Hasta la fecha, los veedores internacionales confirman que la normatividad colombiana, los acuerdos internacionales y los principios generales del derecho al electorado se han acatado al pie de la letra por parte de la Registraduría y los jueces Cero anomalías detectadas : La misión fue explícita al señalar que no han encontrado ninguna irregularidad sistémica o alteración que ponga en duda el sentido de la votación popular.

: La misión fue explícita al señalar que no han encontrado ninguna irregularidad sistémica o alteración que ponga en duda el sentido de la votación popular. Garantías para las campañas: Las primeras fases del escrutinio formal contaron con el acompañamiento directo de los apoderados y equipos jurídicos de Iván Cepeda, garantizando el derecho a la contradicción en tiempo real.

Con este contundente espaldarazo de la Unión Europea, que además destacó la velocidad y la nitidez del preconteo, se debilita drásticamente el margen de maniobra de la narrativa de resistencia jurídica promovida por el Pacto Histórico. La validación externa se suma a los reportes de los jueces de la República, dejando en firme que la ventaja de Abelardo De La Espriella en las urnas es el reflejo fiel y transparente de la voluntad de los colombianos.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.