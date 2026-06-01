Las misiones de observación internacional respaldaron la transparencia y normalidad de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, en las que Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos e Iván Cepeda el 40,9 %, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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Tras los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y de Cepeda sobre los resultados preliminares, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) emitió un parte de tranquilidad y destacó el trabajo de la Registraduría durante la jornada.

Esteban González Pons, jefe de la misión europea, aseguró que el proceso se desarrolló en un ambiente de calma, organización y transparencia.

Explicó que las mesas observadas se instalaron a tiempo, contaron con suficientes jurados y no registraron incidentes.

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Además, resaltó que en cerca del 70 % de las mesas hubo presencia de testigos de distintas campañas, quienes pudieron ejercer vigilancia sin restricciones.

La MOE-UE también defendió la confiabilidad del sistema electoral colombiano, subrayando que el conteo de votos es manual, trazable y completamente público.

Aunque expresó confianza en el proceso, la misión indicó que continuará vigilando las etapas de escrutinio y advirtió que cualquier irregularidad será incluida en su informe final.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.