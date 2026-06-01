Las acciones colombianas registraron un fuerte repunte este lunes luego de que los mercados interpretaran como positivo el resultado de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja mayor a la esperada sobre Iván Cepeda.

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La Bolsa de Valores de Colombia se convirtió en la de mejor desempeño del mundo, con un avance superior al 6 %, mientras el peso colombiano lideró las ganancias entre las monedas emergentes, detalla Bloomberg.

Uno de los mayores beneficiados fue Ecopetrol, cuya acción subió más de 9 % en la bolsa local y cerca de 11 % en Wall Street. También se destacaron las alzas de Bancolombia, Grupo Aval y Corficolombiana, añadió ese medio.

Analistas e inversionistas consideran que el resultado electoral aumenta la posibilidad de un gobierno con políticas más favorables para la inversión privada, la disciplina fiscal y el sector energético, apunta ese portal.

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De la Espriella logró más de 10,3 millones de votos, superando por más de 660.000 sufragios a Cepeda, resultado que sorprendió a parte de Wall Street. Bancos como Citi y BBVA señalaron que el candidato tendría mayores probabilidades de ganar la segunda vuelta, especialmente tras recibir el apoyo de Paloma Valencia.

Sin embargo, los mercados seguirán atentos a la segunda vuelta presidencial y a los desafíos económicos del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: