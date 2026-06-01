El arranque de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio tiene a todas las fuerzas políticas recalculando sus estrategias tras el triunfo en primera vuelta de Abelardo De la Espriella. Con la urgencia de remontar una diferencia de más de 600.000 votos, en los pasillos del Pacto Histórico se empieza a rumorear sobre la necesidad de incorporar “pesos pesados” de la estrategia electoral, lo que abrió un ávido debate en los micrófonos de Blu Radio sobre el papel que jugará el actual jefe de la cartera política.

Sigue a PULZO en Discover

Se trata de Armando Benedetti, el controvertido ministro del Interior de Gustavo Petro, cuyo nombre fue puesto sobre la mesa como la ficha clave que podría mover las estructuras regionales en favor de Iván Cepeda gracias a su experiencia como operador político.

(Vea también: “Te escondiste, cobarde”: De la Espriella aceptó debate a Iván Cepeda, pero le puso dura condición)

Para el panelista Aurelio Suárez, la influencia de Benedetti dentro de los sectores que mayor caudal de votos le aportan a la izquierda sigue estando completamente vigente, especialmente en las regiones donde las estructuras tradicionales definen las elecciones.

Lee También

“Toda la bancada del Pacto Histórico en la que tiene mucha influencia Benedetti se va a lanzar a la batalla contra las urnas, por ejemplo. ¿Quién fue el señor que sacó la votación más alta en el Pacto? Se llama Pedro Flórez, del clan Torres. Vaya y mire los resultados, tiene una importancia política adentro, eso no hay duda”, analizó Suárez.

La mención del senador Flórez y el clan Torres deja en evidencia que la campaña del progresismo necesita reactivar las alianzas tradicionales y de maquinaria si pretende competir con el masivo respaldo ciudadano que consolidó De la Espriella.

A pesar del indudable impacto que tendría la llegada de un estratega con su experiencia para aceitar la maquinaria electoral, el director del servicio informativo de la emisora, Ricardo Ospina, reveló que el nombre del ministro genera una enorme resistencia interna dentro del círculo cercano de Iván Cepeda.

“Por eso hoy piden muchos que Benedetti renuncie para la campaña de Cepeda, lo que pasa es que allá no lo quieren recibir. Yo no creo que en la izquierda no tenga fuerza, pero sí es un operador político”, reaccionó Ospina frente a la hipótesis.

La resistencia del ala más purista de la izquierda a recibir a Benedetti se convierte en un fuerte dolor de cabeza para Cepeda, quien se debate entre mantener la coherencia de su discurso alternativo o ceder ante la necesidad de que el hoy ministro del Interior deje su cargo en el Gobierno para convertirse en el armador definitivo que evite la derrota del Pacto Histórico en el balotaje.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.