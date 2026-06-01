La derrota electoral parece no haber cambiado una de las rutinas más conocidas de Juan Daniel Oviedo. Apenas un día después de la primera vuelta presidencial, el exdirector del Dane fue visto recorriendo las calles de Bogotá mientras realizaba ejercicio, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que llamó la atención de quienes siguieron de cerca la campaña presidencial.

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Y @JDOviedoAr vuelve a la séptima y seguir conquistando a Bogotá. pic.twitter.com/a0b8v8HhQg — Manuel Salazar (@manolitosalazar) June 1, 2026

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En el video, grabado durante la mañana de este lunes, Oviedo aparece corriendo por la carrera Séptima de la capital del país. Lejos de los escenarios políticos, los discursos de campaña y las entrevistas posteriores a los resultados electorales, el economista retomó una actividad que durante años se convirtió en parte de su imagen pública.

La grabación surge en un momento complejo para el dirigente político. La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia venía de sufrir una dura derrota en las urnas, un resultado que dejó por fuera de la segunda vuelta a la candidatura que representaban y que, además, marcó el final de un proyecto político que buscaba consolidarse como una alternativa dentro de la derecha colombiana.

Tras conocerse los resultados, Oviedo fue uno de los dirigentes que más golpeado se mostró públicamente. En varias declaraciones expresó su decepción por el rumbo que tomó la elección y lamentó que la propuesta política que defendía no hubiera logrado conectar con una mayor parte del electorado.

De hecho, sus palabras dejaron claro que tampoco seguirá el camino político que tomó Paloma Valencia después de la primera vuelta. Mientras la senadora anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, Oviedo decidió marcar distancia.

El exdirector del Dane fue particularmente crítico con el candidato que enfrentará a Iván Cepeda en las urnas. Incluso calificó la campaña de De la Espriella como “machista y homofóbica”, afirmando que Colombia terminó atrapada entre dos proyectos políticos que, según él, representan extremos que no solucionan los problemas de fondo del país.

“Desafortunadamente, las mentiras, la campaña sucia y sobre todo la homofobia y el machismo no dejaron brillar una luz en el camino que queríamos ofrecer para Colombia”, señaló tras la jornada electoral.

Ahora, con la campaña presidencial terminada para él, comienza una nueva etapa en su carrera política. Y aunque por ahora no ha anunciado cuál será su siguiente paso, varios analistas ya empiezan a mirar hacia Bogotá.

La capital ha sido históricamente el principal fortín electoral de Oviedo. Allí construyó buena parte de su reconocimiento público durante su paso por el Dane y también obtuvo importantes resultados en las dos elecciones en las que se ha sometido al voto popular.

En las consultas interpartidistas logró una destacada votación entre los bogotanos y, posteriormente, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, volvió a mostrar fortaleza en la ciudad. Por eso, algunos sectores consideran que una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá podría convertirse en su próximo objetivo político.

No sería la primera vez que lo intenta. Oviedo ya compitió por ese cargo y estuvo cerca de convertirse en alcalde, quedando en segundo lugar y consolidándose como una de las figuras independientes con mayor respaldo en la ciudad.

Por ahora no existe ningún anuncio oficial sobre una nueva aspiración electoral. Sin embargo, mientras el país sigue concentrado en la disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la imagen de Oviedo corriendo por la Séptima fue interpretada por muchos como una señal de que, al menos por ahora, está tomando distancia del ruido político para reorganizar su futuro.

Y aunque la derrota presidencial fue un golpe evidente para sus aspiraciones inmediatas, todo indica que su carrera política todavía está lejos de terminar.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.