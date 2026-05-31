La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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La dirigente política hizo el anuncio luego de obtener más de 1,6 millones de votos, equivalentes a cerca del 7 % del total de sufragios, según el boletín 27 de la Registraduría con el 99,81 % de las mesas informadas.

Esta fue la cara de Oviedo:

Valencia llegó al hotel GHT acompañada por su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en medio de arengas de sus seguidores. Durante su discurso, afirmó que apoyará “de manera personal” a De la Espriella y aseguró que, pese a los ataques y heridas de la campaña, mantiene la disposición de servirle al país.

Además, felicitó al candidato por lo que calificó como una “impresionante victoria”. Valencia también señaló que los resultados representan, según ella, una defensa frente al comunismo y llamó a unir fuerzas para derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta.

Finalmente, invitó a respaldar ideas relacionadas con la libertad, el progreso, la iniciativa privada y la protección de los sectores más vulnerables.

Qué dijo Oviedo sobre el apoyo de Paloma Valencia a Abelardo

Mi solidaridad con ella, porque ella contaba con el respaldo de una gran consulta que tuvo más de 5 millones de votos, que desaparecieron por el fenómeno del voto útil y una campaña machista y homofóbica.

Esta es una decisión seria que debo asumir como líder político de centro y la estaremos comunicando al país el 3 de junio a las 10 de la mañana. Lo más importante que quiero dejar claro es que yo me debo a Bogotá y a los bogotanos, y aquí seguiremos.

Las reglas eran que cumpliéramos nuestra palabra hasta esta participación en primera vuelta. Hoy, el mensaje político de esta votación debe ser interpretado como que Colombia no quiere volver a proyectos que representan el pasado.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.