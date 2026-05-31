Abelardo de la Espriella cerró la primera vuelta presidencial de 2026 con 10,3 millones de votos y, además de las lecturas políticas que dejó la jornada electoral, ahora comienza otro proceso clave para las campañas: el cálculo de la reposición de votos.

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Aunque todavía falta la validación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, ya existe una estimación sobre el dinero que podría recibir su campaña por los votos obtenidos durante las elecciones.

La reposición de votos es el sistema mediante el cual el Estado devuelve parte de los recursos invertidos por los candidatos en sus campañas políticas, siempre y cuando esos gastos hayan sido reportados legalmente.

En las elecciones presidenciales de 2026, cada voto válido fue tasado en 8.613 pesos por parte de las autoridades electorales.

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¿Cuántos votos sacó Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el reporte preliminar de la Registraduría, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos en primera vuelta, resultado con el que quedó primero en la carrera presidencial.

Abelardo de la Espriella obtuvo 10.336.070 votos en las elecciones presidenciales de 2026, y el Consejo Nacional Electoral fijó una reposición de $8.613 por cada voto válido en primera vuelta; el cálculo total daría cerca de $ 89.016 millones.

Sin embargo, aunque la cifra supere ese valor, la ley colombiana establece que el tope máximo de reposición de votos para una campaña presidencial es de $ 37.000 millones, por lo que ese sería el monto máximo que podría recibir el candidato por parte del Estado.

¿Cuánto dinero le entregarán a Abelardo de la Espriella?

El cálculo base se realiza multiplicando el número de votos por el valor definido para cada sufragio válido. Sin embargo, el pago final depende de los gastos que la campaña haya reportado oficialmente.

La ley colombiana establece que ninguna campaña puede recibir más dinero del que realmente gastó y declaró ante las autoridades electorales.

Por esa razón, el Consejo Nacional Electoral deberá revisar facturas, contratos, cuentas y demás soportes antes de aprobar el desembolso correspondiente.

¿Por qué la reposición de votos es tan polémica?

El sistema de reposición de votos suele generar controversia debido a las altas sumas de dinero que reciben algunos candidatos después de cada elección presidencial.

Sus defensores aseguran que este modelo ayuda a financiar la democracia y permite que más sectores políticos puedan competir. Sus críticos, por el contrario, consideran que representa un gasto muy alto para el Estado.

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