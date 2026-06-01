El uribismo fue el gran damnificado con los resultados de las elecciones de este domingo 31 de mayo con la derrota de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Aunque obtuvieron 1.639.685 votos, muchos menos de los esperados, la fórmula del Centro Democrático quedó en el tercer lugar y vio cómo la derecha tomó fuerza, en esta ocasión, a través de Abelardo de la Espriella, quien competirá contra Iván Cepeda en la segunda vuelta.

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Después de tal revés en la candidatura de Valencia, queda la incertidumbre del futuro político del exdirector del Dane, pues en estas votaciones mostró que tuvo bastante fuerza pese a no tener avales de partidos políticos poderosos o de maquinarias. Con ese capital electoral que sumó, además de sus antecedentes, es probable que no se quede quieto y busque un cargo por el que ya compitió: la Alcaldía de Bogotá

¿Qué tan probable es que Juan Daniel Oviedo sea alcalde de Bogotá?

El economista de la Universidad del Rosario ya ha construido una importante carrera política en los últimos años. Fue director del Dane durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y esto le sirvió para ganar reconocimiento y experiencia, especialmente en la capital colombiana.

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De hecho, en las elecciones regionales de 2023 demostró que tiene bastante apoyo en Bogotá, en la que fue candidato a la Alcaldía. Pese a que quedó lejos de los casi un millón 500.000 votos del ganador, Carlos Fernando Galán, tuvo un resultado decente para lanzarse por primera vez al considerado por muchos analistas como el segundo cargo más importante de Colombia.

Oviedo tuvo 616.902 sufragios en aquella contienda, lo que fue el 21,22 % del número de electores que participaron en aquella jornada, que fueron un poco más de tres millones. Esto le bastó para aterrizar en el Concejo de Bogotá gracias a la figura del Estatuto de Oposición.

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Su periodo como cabildante de la capital duró un poco más de un año, luego de que renunciara para un reto más grande: ser precandidato presidencial. Esto lo logró a través de firmas, de las que la inmensa mayoría consiguió en Bogotá, lo que mostró su crecimiento en popularidad allí.

Además, fue la gran revelación en la ‘Gran consulta por Colombia’, superando a contrincantes con pesos políticos como Juan Manuel Galán, David Luna o Enrique Peñalosa. Sus más de 1’200.000 votos le sirvieron para que Paloma Valencia, la ganadora de dicha coalición, lo sumara como su fórmula vicepresidencial.

Oviedo ha representado un electorado moderado, lejos de la polarización que se atribuye a Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Sus seguidores lo han visto como una centro y centro-derecha que concilia con soluciones.

Precisamente, es el tipo de perfil por el que muchos habitantes de Bogotá se inclinan, por lo que no es descabellado que el exdirector del Dane de el salto a volver a buscar su llegada al Palacio de Liévano. De hecho, siempre rondó la versión de que no sería fórmula de Valencia para prepararse directamente para esa candidatura.

Sin embargo, la capital colombiana se ha mostrado cerrada al uribismo y, de hecho, Oviedo fue criticado por ser la fórmula de la militante del Centro Democrático. Además, sus recientes respaldos al expresidente Álvaro Uribe Vélez le podrían jugar una mala pasada.

Igualmente, queda más de un año para prepararse y volver a reinventar una estrategia que le pueda recuperar esos apoyos del centro político.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.