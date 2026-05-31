La candidata presidencial Paloma Valencia terminó la primera vuelta presidencial de 2026 con 1.639.668 votos (según el preconteo del boletín 55) y, además del panorama político que dejó la jornada electoral, ahora también entra en juego uno de los temas que más interés genera después de las elecciones: la reposición de votos.

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(Vea también: Iván Cepeda pasó a segunda vuelta y también recibirá millonaria suma por reposición de votos)

Aunque todavía faltan procesos de revisión y auditoría por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya existe un borrador de cuánto dinero podría recibir la campaña de Valencia como reembolso por los votos obtenidos en las urnas.

Para las elecciones presidenciales de 2026, el valor fijado por cada voto válido ronda los 8.613 pesos, cifra que fue actualizada por el Consejo Nacional Electoral para este proceso electoral.

¿Cuántos votos sacó Paloma Valencia en primera vuelta?

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, Paloma Valencia obtuvo cerca de 1.639.668 votos en la primera vuelta presidencial, resultado que la dejó en tercera posición dentro de la contienda electoral.

Con ese resultado, la campaña tendría derecho a recibir aproximadamente 14.122’460.484 millones por concepto de reposición de votos, aunque el valor final dependerá de varios factores administrativos y contables.

¿Cuánto dinero le darán a Paloma Valencia por reposición de votos?

Aunque el cálculo inicial se hace multiplicando el número de votos por el valor establecido por el CNE, la campaña no necesariamente recibe toda esa cifra.

La ley establece que el Estado solo devuelve el dinero efectivamente gastado y reportado dentro de los topes legales de campaña. Es decir, si la campaña de Paloma Valencia reportó gastos inferiores al monto calculado por reposición, únicamente podrá recibir hasta el valor declarado oficialmente.

Además, todos los soportes financieros deben ser revisados y aprobados por las autoridades electorales antes de desembolsar los recursos.

¿Por qué la reposición de votos genera tanto debate?

El sistema de reposición de votos suele generar controversia en cada elección presidencial debido a las millonarias cifras que pueden recibir las campañas.

Defensores del mecanismo aseguran que permite equilibrar la competencia política y facilita que candidatos sin grandes fortunas puedan financiar sus campañas. Sin embargo, críticos cuestionan el alto costo que esto representa para el Estado colombiano.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.