El candidato presidencial Iván Cepeda terminó la primera vuelta presidencial de 2026 con 9,6 millones de votos y consiguió avanzar a la segunda vuelta, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada electoral.

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Además del resultado político, otro de los temas que comenzó a generar interés tras las elecciones fue el dinero que podría recibir su campaña por concepto de reposición de votos, un mecanismo establecido por el Estado colombiano para reembolsar parte de los gastos electorales.

Aunque todavía faltan revisiones y auditorías del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya existe una proyección preliminar sobre los recursos que podría recibir la campaña de Cepeda luego de los resultados obtenidos en las urnas.

La reposición de votos funciona como un sistema de devolución parcial del dinero invertido por los candidatos durante sus campañas presidenciales. No se trata de un premio económico, sino de un mecanismo regulado por la ley electoral colombiana.

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Para las elecciones presidenciales de 2026, el valor fijado por cada voto válido fue de 8.613 pesos, cifra establecida oficialmente por las autoridades electorales.

¿Cuánto dinero le darán a Iván Cepeda por reposición de votos?

Iván Cepeda Castro obtuvo 9.685.074 votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y, tomando como base la reposición fijada por el Consejo Nacional Electoral de $8.613 por cada voto válido, el cálculo total arrojaría cerca de $83.423 millones. 9.685.074×8.613=83.423.242.362.

Sin embargo, aunque la cifra supera ampliamente ese valor, la legislación colombiana establece que el tope máximo de reposición de votos para una campaña presidencial es de $37.000 millones, por lo que ese sería el monto máximo que podría recibir el candidato por parte del Estado como reembolso de los gastos de campaña.

La cifra definitiva dependerá de la revisión financiera adelantada por el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de verificar todos los gastos reportados por las campañas.

La ley colombiana establece que el Estado únicamente devuelve el dinero efectivamente gastado y declarado de manera oficial dentro de los límites permitidos por las autoridades.

Eso significa que, aunque el cálculo inicial pueda ser elevado, el desembolso final dependerá de facturas, contratos, reportes financieros y demás soportes entregados por la campaña presidencial.

¿Por qué la reposición de votos genera debate en Colombia?

La reposición de votos suele convertirse en tema de discusión después de cada elección presidencial debido a las millonarias cifras que terminan recibiendo algunas campañas políticas.

Mientras algunos sectores defienden el sistema y aseguran que permite financiar la democracia y equilibrar las condiciones entre candidatos, otros consideran que representa un gasto excesivo para el Estado colombiano.

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