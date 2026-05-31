La baraja de apoyos políticos se sigue moviendo a una velocidad vertiginosa tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo. Luego de confirmarse que la carrera por la Casa de Nariño se definirá en un cabeza a cabeza entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, el senador David Luna sacudió las redes sociales al anunciar su adhesión oficial al candidato de la derecha.

Sigue a PULZO en Discover

Luna, una de las figuras más visibles de la Gran Consulta por Colombia y quien estuvo respaldando activamente la candidatura de Paloma Valencia, no esperó el inicio de la semana para tomar una postura tajante frente al balotaje que se celebrará en 21 días.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el congresista de Cambio Radical reconoció el triunfo de De la Espriella en las urnas (43,62 %) y dejó en claro que la prioridad de su sector político a partir de este momento será conformar un bloque unificado de oposición.

Con este contundente mensaje, Luna se alinea con la postura adoptada por la propia Paloma Valencia y su exjefe de campaña, Daniel Briceño, consolidando una rápida migración de las fuerzas de centroderecha hacia las huestes del abogado barranquillero.

En su mismo pronunciamiento, el senador aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a los líderes de la coalición que quedó rezagada en el preconteo de la Registraduría: “Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”, concluyó.

La decisión de David Luna de adherirse de inmediato a la campaña de De la Espriella contrasta fuertemente con la posición adoptada por Juan Daniel Oviedo, quien minutos antes había lanzado duras críticas contra “los extremos” y se negó a cantar su voto, abriendo una visible grieta sobre el futuro de los líderes que acompañaron a Valencia en la primera vuelta.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: