Aunque señala que normalmente evita pronunciarse sobre este tipo de temas y prefiere que quienes la representan hablen por ella, en esta ocasión ella quiso compartir un mensaje personal dirigido a las personas que durante años han seguido la trayectoria de David Luna y lo conocen como una persona íntegra y decente.
Aclara que su publicación no busca entrar en una discusión política, sino contarle a su comunidad sobre la llamada Gran Consulta por Colombia, un proceso que fue impulsado con el objetivo de reunir a varios precandidatos presidenciales que participan en la contienda electoral y elegir a uno solo.
Según explica, esta consulta permite que los ciudadanos expresen cuál candidato representa mejor sus ideas, valores y visión de país. García enfatiza que la votación del 8 de marzo no corresponde a la primera vuelta presidencial, sino a una consulta en la que las personas pueden elegir libremente al aspirante que prefieran dentro de ese proceso.
En ese sentido, invita a quienes se identifiquen con Luna a solicitar el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia al momento de votar y marcar su opción.
Finalmente, el mensaje tiene un tono personal y familiar, ya que García expresa el orgullo que siente su familia por Luna, a quien describe como un ejemplo de integridad y servicio al país, y como un apoyo incondicional dentro de su familia.
Quién es David Luna
David Luna Sánchez es un abogado y político colombiano nacido en Bogotá el 27 de febrero de 1975. A lo largo de su carrera se ha destacado por participar en diferentes cargos públicos y por impulsar temas relacionados con tecnología, modernización del Estado y desarrollo institucional en Colombia.
Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios de posgrado enfocados en gobierno y políticas públicas. Su carrera política comenzó a nivel local como edil de la localidad de Chapinero en Bogotá.
Después fue elegido concejal de la ciudad en dos periodos, donde ganó reconocimiento por sus iniciativas sobre control político y participación ciudadana. Más adelante fue elegido representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010.
Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ocupó varios cargos en el Ejecutivo, entre ellos viceministro de Relaciones Laborales y Alto Consejero Presidencial para las Regiones. En 2015 fue nombrado ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), desde donde impulsó proyectos para ampliar el acceso a internet y fortalecer la conectividad digital en el país.
En 2022 fue elegido senador de la República por el partido Cambio Radical. Posteriormente renunció a su curul para buscar una candidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026, con un discurso centrado en seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional en Colombia.
