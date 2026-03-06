Abelardo de la Espriella enciende pasiones de algunos seguidores gracias a una campaña en la que ha utilizado las redes sociales como un canal de comunicación directo para exponer sus posturas.

Lo cierto es que ahora sorprendió al compartir imágenes con detalles reveladores que salieron a flote de su sede de campaña presidencial, en una publicación hecha precisamente desde su cuenta personal de Instagram.

El recorrido por el sitio en Bogotá permitió observar que tiene los colores amarillo, azul y rojo como parte de la decoración de la mayoría de las paredes y demás artículos como mesas.

De hecho, hay algunos cuadros en los que aparecen retratos del candidato a la presidencia de Colombia, con el característico tigre que ha utilizado como símbolo durante su campaña en público.

Incluso, tiene uno de estos felinos como decoración en una pequeña escultura que está pintado en alusión a la bandera de Colombia, el cual está ubicado en la que parece ser su oficina principal.

Uno de los aspectos claves del video de presentación de la sede de Abelardo de la Espriella fue la aparición de su esposa, Ana Lucía Pineda, mujer que suele mantener un perfil bajo en público.

Sin embargo, ella tomó una actitud clave dentro de la publicación al ser una de las que invitó de manera enérgica a hacer el recorrido que permitió observar detalles del sitio que fue expuesto por el propio candidato.

Cabe recordar que la sede principal de De La Espriella Lawyers queda en la carrera 13 No. 82-91, Pisos 3 al 6, en el edificio Lawyers Center de la Zona T de Bogotá, aunque no se ha divulgado con precisión el punto del espacio dedicado para la campaña presidencial.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda. Ella ha sido la compañera de vida del jurista durante más de dos décadas, consolidándose como una figura fundamental en el entorno personal y profesional del polémico abogado.

Aunque Ana Lucía mantiene un perfil público mucho más discreto que el de su marido, su presencia es constante en los eventos sociales de alto nivel y en las publicaciones que el reconocido abogado y empresario colombiano, ahora candidato a la presidencia, comparte en sus redes sociales, donde frecuentemente resalta el rol de su esposa como el pilar de su hogar.

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella contrajeron matrimonio en una ceremonia que, fiel al estilo del abogado, destacó por su elegancia y exclusividad. Fruto de esta unión han nacido cuatro hijos: Lucía, Federica, Salvador y Abelardo Junior.

La pareja ha logrado construir una imagen de unidad familiar sólida, participando activamente en la vida social de ciudades como Bogotá, Barranquilla y Miami, donde residen gran parte del tiempo debido a las múltiples facetas empresariales que el abogado desarrolla en el exterior, incluyendo su marca de ropa y su carrera musical.

A pesar de la exposición mediática de su esposo, Ana Lucía ha preferido enfocarse en la crianza de sus hijos y en el apoyo a las iniciativas filantrópicas y comerciales de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise.

El abogado ha descrito a su esposa como una mujer con una inteligencia serena y una capacidad administrativa clave para el manejo de los asuntos familiares. Su estabilidad ha sido un factor determinante para que De la Espriella pueda gestionar su multifacética carrera en el derecho, la literatura y el entretenimiento sin descuidar el bienestar de su núcleo más cercano.

